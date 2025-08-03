شاهد: عشرات الآلاف يعبرون جسر سيدني دعما لغزة

تحدى عشرات الآلاف من المتظاهرين الأمطار الغزيرة والرياح العاتية، وساروا عبر جسر هاربور الشهير في مدينة سيدني الأسترالية، اليوم الأحد، مطالبين بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يعيش أزمة إنسانية متفاقمة.

وحمل بعض المشاركين في المسيرة، التي أطلق عليها منظموها اسم “مسيرة من أجل الإنسانية”، أواني طهي رمزا للجوع.

وشارك في المسيرة جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس، ووزير الخارجية الأسترالي السابق بوب كار الذي شغل في الماضي أيضا منصب رئيس وزراء ولاية نيوساوث ويلز.

ولوَّح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية، ورددوا هتاف “كلنا فلسطينيون” “وقف إطلاق النار الآن” و”الحرية لفلسطين“.

وأشارت شرطة نيوساوث ويلز إلى أنها نشرت مئات الأفراد الإضافيين في أنحاء سيدني في سياق المسيرة.

وحاولت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز ورئيس وزراء الولاية الأسبوع الماضي منع المسيرة من عبور الجسر، وهو معلم مهم في المدينة وطريق نقل رئيسي، بحجة أن عبور الطريق ربما يسبب أخطارا أمنية واضطرابا في حركة النقل. وقضت المحكمة العليا للولاية، أمس السبت، بإمكانية تنظيم المسيرة.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إنها نشرت مئات من أفرادها، وحثت المتظاهرين على التزام السلمية. وانتشرت الشرطة أيضا في ملبورن، حيث خرجت مسيرة احتجاجية مماثلة.

مسيرة تاريخية

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إنه يؤيد حل الدولتين، مضيفا أن رفض إسرائيل دخول المساعدات وتسببها في قتل مدنيين “لا يمكن الدفاع عنه أو تجاهله”، لكنه لم يعترف بدولة فلسطين.

وقالت تيريز كورتيس، وهي متظاهرة في الثمانينيات من عمرها، إنها تتمتع بحق إنساني وامتياز الحصول على رعاية طبية جيدة في أستراليا.

وأضافت “لكن الناس في فلسطين تتعرض مستشفياتهم للقصف، ويُحرمون من حقهم الأساسي في الرعاية الطبية، وأنا أشارك في المسيرة خصيصا من أجل ذلك”.

وقالت عضو مجلس الشيوخ عن نيوساوث ويلز المنتمية إلى حزب الخضر اليساري مهرين فاروقي للحشد الذي تجمَّع في لانغ بارك في سيدني إن المسيرة ستكون “تاريخية”.

ودعت إلى فرض “أشد العقوبات على إسرائيل”، متهمة قواتها بتنفيذ “مجازر” بحق أهالي غزة، بينما انتقدت رئيس وزراء نيوساوث ويلز كريس مينز الذي عارض المسيرة.

ورفع عشرات المحتجين لافتات تعدد أسماء آلاف الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في غزة منذ أن اندلعت الحرب على القطاع في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ودعا عضو مجلس النواب عن حزب العمال إد هوسيك حزبه الحاكم بزعامة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى الاعتراف بدولة فلسطين.