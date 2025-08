شاهد: عشرات الآلاف يعبرون جسر سيدني دعما لغزة

تحدى عشرات الآلاف من المتظاهرين الأمطار الغزيرة والرياح العاتية، وساروا عبر جسر هاربور الشهير في مدينة سيدني الأسترالية، اليوم الأحد، مطالبين بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يعيش أزمة إنسانية متفاقمة.

وحمل بعض المشاركين في المسيرة، التي أطلق عليها منظموها اسم “مسيرة من أجل الإنسانية”، أواني طهي رمزا للجوع.

وشارك في المسيرة جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس، ووزير الخارجية الأسترالي السابق بوب كار الذي شغل في الماضي أيضا منصب رئيس وزراء ولاية نيوساوث ويلز.

ولوَّح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية، ورددوا هتاف “كلنا فلسطينيون” “وقف إطلاق النار الآن” و”الحرية لفلسطين“.

وأشارت شرطة نيوساوث ويلز إلى أنها نشرت مئات الأفراد الإضافيين في أنحاء سيدني في سياق المسيرة.

وحاولت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز ورئيس وزراء الولاية الأسبوع الماضي منع المسيرة من عبور الجسر، وهو معلم مهم في المدينة وطريق نقل رئيسي، بحجة أن عبور الطريق ربما يسبب أخطارا أمنية واضطرابا في حركة النقل. وقضت المحكمة العليا للولاية، أمس السبت، بإمكانية تنظيم المسيرة.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إنها نشرت مئات من أفرادها، وحثت المتظاهرين على التزام السلمية. وانتشرت الشرطة أيضا في ملبورن، حيث خرجت مسيرة احتجاجية مماثلة.

