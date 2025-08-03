عشرات القتلى والمفقودين جراء انقلاب قارب مهاجرين قبالة سواحل اليمن

نقلت وكالة رويترز، اليوم الأحد، عن مسؤول يمني قوله إن أكثر من 50 مهاجرا لقوا حتفهم ولا يزال آخرون في عداد المفقودين بعد غرق قارب يقل مهاجرين أفارقة ببحر العرب قبالة سواحل اليمن.

وقال عبد القادر باجميل مدير صحة مديرية زنجبار بمحافظة أبين لرويترز إنه تم انتشال جثث 54 مهاجرا من الذكور والإناث، وإنقاذ 10 أشخاص هم 9 إثيوبيين ويمني.

وأكد باجميل أن عمليات البحث والانقاذ لا تزال جارية لانتشال الجثث الباقية، إذ كان القارب يقل نحو 150 شخصا.

وقالت إدارة أمن محافظة أبين في بلاغ رسمي “تواصل الأجهزة الأمنية من قوات الأمن العام والحزام الأمني بمحافظة أبين، في هذه الأثناء، تنفيذ عملية إنسانية واسعة لانتشال جثث عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين من الجنسية الإثيوبية (الأورومو) الذين لقوا حتفهم غرقا أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي اليمنية عبر قوارب تهريب قادمة من القرن الإفريقي”.

وأضاف البلاغ “كما أن العديد من هذه الحالات تم العثور عليها على شواطئ متفرقة مما يرجح وجود أعداد أخرى لا تزال مفقودة في عرض البحر”.

وكانت مصادر أمنية قد ذكرت لرويترز في وقت سابق أن القارب انقلب، فجر الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية والريح الشديدة قبالة سواحل مديرية أحور بمحافظة أبين في جنوب اليمن على بحر العرب.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن اليمن لا يزال يشهد زيادة كبيرة في تدفق المهاجرين غير الشرعيين الوافدين من إفريقيا.

وذكرت أنها سجلت وصول أكثر من 37 ألف مهاجر إلى اليمن خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع أزيد من 60 ألفا في 2024 بأكمله.

وزادت في السنوات الخمس الماضية حوادث غرق القوارب التي تستخدم لتهريب المهاجرين لا سيما قبالة سواحل اليمن الشرقية والغربية، وذلك للبحث عن فرص عمل هناك أو الوصول منه إلى دول الخليج الغنية وخاصة السعودية.

وغالبا ما يلجأ هؤلاء الأشخاص، وأغلبهم من إثيوبيا والصومال، للهجرة بسبب ظروف المعيشة الصعبة عبر ما يسمى الطريق الشرقي الذي تصفه المنظمة الدولية للهجرة بأنه أحد أكثر ممرات الهجرة ازدحاما وخطورة في العالم.