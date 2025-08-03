متظاهرون يقطعون شارعا رئيسيا في تل أبيب للمطالبة بعودة الأسرى (فيديو)

شهدت مدينة تل أبيب، صباح اليوم الأحد، تحركات احتجاجية للمطالِبة بعودة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة.

وأغلقت عائلات الأسرى وناشطات من حركة “احتجاج النساء” شارع أيالون الحيوي، في خطوة تهدف للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتسريع التوصل إلى صفقة تبادل.

“خراب الوطن”

وتحت شعار، “تخلّي الحكومة عن الرهائن = خراب الوطن” تجمع العشرات من المتظاهرين عند الساعة السابعة صباحًا، حاملين صور أبنائهم ولافتات كُتب عليها: “إعادة الأبناء الآن” و”لا عودة للحياة بدون عودة الرهائن”.

وردد المحتجون شعارات تتهم الحكومة بالتقاعس والتخلي عن المسؤولية الوطنية تجاه الجنود والمدنيين المحتجزين في قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية هرعت قوات الشرطة إلى المكان لتفريق التظاهرة وإعادة فتح الطريق أمام حركة السير، ما أدى إلى حالة اختناق مروري في قلب المدينة خلال ساعات الذروة.

تأتي احتجاجات عائلات الأسرى بعد بث فصائل المقاومة مقاطع مصوّرة لأسرى محتجزين في غزة، من بينهم أفيتار دود وروم برسليفيسكي، في أوضاع صحية ونفسية متدهورة، ما زاد من وتيرة الغضب الشعبي ودفع العائلات لتصعيد تحركاتها الميدانية.