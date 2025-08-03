مصر.. مطالبات بالإفراج عن السجناء السياسيين

أطلقت أسر السجناء السياسيين وسجناء الرأي في مصر والمتضامين معهم، اليوم الأحد، نداء إلى الشعب المصري والقوى المدنية والسياسية والصحافة الحرة، للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي.

وأشار البيان إلى أن “استمرار حبسهم هو ظلم لا يمكن تبريره، ويمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ويخالف المواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير والرأي والحق في المشاركة السياسية”.

وجاء في نص البيان الذي وقع عليه عشرات المثقفين والسياسيين والشخصيات العامة:

“نحن أسر السجناء السياسيين وسجناء الرأي في مصر، نرفع هذا النداء إلى كل ضمير حي، إلى الشعب المصري العظيم، إلى القوى المدنية والحقوقية، إلى الصحافة الحرة، نناشدكم الوقوف معنا في مطلبنا العادل والإنساني، الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة سجناء الرأي”.

وأكد البيان أن “حياة آلاف الأسر تحولت إلى جرح مفتوح بفعل الاعتقال التعسفي، والمحاكمات الجماعية الجائرة التي افتقرت إلى أدنى معايير العدالة، وهو ما شهدت به المنظمات الحقوقية الدولية”.

وأعرب الموقعون عن قلقهم واستنكارهم لاستمرار اعتقال ذويهم لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو مشاركتهم في أنشطة سياسية أو اجتماعية مشروعة، على حد وصفهم.

🟠 تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن بالغ قلقها إزاء الأنباء التي تفيد بأن الدكتور والأكاديمي المصري صلاح سلطان – الذي يحمل إقامة دائمة قانونية في أمريكا – يعاني من أزمة صحية حرجة تهدد حياته، وأنه معرض لتزايد خطر الموت المفاجئ أثناء احتجازه في سجن بدر 1 في مصر. إننا نحثّ… pic.twitter.com/3CTMh13D5U — المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (@EIPR) July 11, 2025

أبرز المطالب

وحدد الموقعون على البيان 5 مطالب رئيسية:

الإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي كافة.

مراجعة ملفات المعتقلين، خصوصا في القضايا الجماعية أو تلك التي استندت إلى تحريات أمنية فقط دون أدلة.

وضع ضمانات تشريعية لعدم تكرار الاعتقال لأسباب سياسية أو فكرية واحترام الحق في حرية التعبير.

التحقيق في الانتهاكات التي تعرَّض لها المعتقلون داخل السجون، ومحاسبة المسؤولين عنها.

تنظيم إضراب رمزي عن الطعام كل يوم جمعة، تضامنا مع المضربين في سجن بدر 3، قطاع 2، احتجاجا على التعذيب وسوء المعاملة ومنع الزيارة وسوء الرعاية الصحية.

من بين الموقعين على البيان:

شخصيات سياسية بارزة: منهم محمد محسوب، حمدين صباحي، أيمن نور، معصوم مرزوق، كمال أبو عيطة، يحيى حامد.

أكاديميون: منهم ماجدة رفاعة، أسامة الغزالي حرب، عمار علي حسن، مصطفى كامل السيد، تميم البرغوثي، حسن نافعة.

حقوقيون وصحفيون: من بينهم حافظ الميرازي، جمال الجمل، سليم عزوز، حسام بهجت، عبد الله السناوي، عبد العظيم حماد، وذوو معتقلين مثل سناء عبد الجواد (زوجة د. محمد البلتاجي) ونجلاء عبد الجواد.