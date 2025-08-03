وزير الخارجية المصري يتحدث عن “تشويه دور مصر” تجاه غزة (شاهد)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إن هناك “إدعاءات مغرضة ضد مصر” بشأن إدخال المساعدات إلى غزة.

وشدد عبد العاطي، خلال مشاركته في مؤتمر المصريين في الخارج، على أنه “لا مزايدة على دور مصر في دعم الفلسطينيين في قطاع غزة”، مؤكدا دعم مصر حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967.

بيان سابق ولهجة حادة

وكانت الخارجية المصرية قد استنكرت، الخميس الماضي، ما وصفته بالإجحاف “بالدور المصري التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية والتضحيات التي قدمتها مصر منذ النكبة، ويصب تماما في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي، ويقدّم له هدية مجانية”.

وأضافت الخارجية المصرية في بيان نشرته ردا على ما وصفته بـ”ادعاءات حول معبر رفح ونفاذ المساعدات إلى غزة”، أن “هناك محاولات متعمدة للتشويه والتشكيك في الدور المصري بصورة ممنهجة”.

ورفض البيان ما يتردد عن أن مصر تشارك في حصار قطاع غزة، مشيرا إلى أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر القطاع برا وبحرا وجوا، ويسيطر على كل المنافذ المؤدية إليه”.

وأضاف أن مصر لم تغلق معبر رفح، لكن إغلاق البوابة الفلسطينية يحول دون دخول المساعدات، حيث تسيطر عليها القوات الإسرائيلية.