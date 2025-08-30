“أمانة اصحا، معجزة يا رب”.. لقطات مزلزلة لامرأة تناجي زوجها الشهيد (فيديو)

شهد مستشفى العودة في مخيم النصيرات موقفا إنسانيا يفطر القلوب حيث وثق مقطع مصور لحظة وداع امرأة لزوجها الذي استُشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء انتظاره المساعدات الإنسانية في محور نتساريم وسط قطاع غزة.

الزوجة المكلومة ظهرت وهي تقلب وجه زوجها الشهيد وتخاطبه بكلمات موجعة تعكس حجم الفاجعة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع المحاصر.

كلمات الوادع المؤلم:

تقول الزوجة بحسرة “إيش بدي فيهم أنا بدي إياه هو.. إيش بدي فيهم أنا

مش مصدقة أنا مش مصدقة.. أمانة اصحا أمانة

معجزة يا رب معجزة.. أمانة معجزة يا مؤمن

مؤمن حبيبي قالوا لي اتصاوب.. قلت الحمد لله اتصاوب

أمانة مؤمن شايفني شايفني.. والله العظيم بحبك

والله ولادك بدهم إياك.. مصطفى ويوسف وحمودي

بدهم إياك حبيبي بدهم إياك.. بدهم إياك أولادك

"أمانة معجزة يارب معجزة".. بكلمات مؤثرة زوجة تناشد زوجها الشهيد الذي استهدفه الاحتلال أثناء انتظار المساعدات في محور نتساريم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Qfdosmr9PP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 29, 2025

كارثة إنسانية وصحية

من جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع أسفر خلال الساعات الـ24 الماضية عن ارتقاء 59 شهيدا، بينهم 23 من ضحايا المساعدات، إضافة إلى 224 إصابة جديدة.

وأوضحت الوزارة أن الطواقم الطبية لا تزال عاجزة عن انتشال العديد من الضحايا من تحت الأنقاض وفي الطرقات نتيجة شدة القصف ومنع وصول سيارات الإسعاف.

ووفق التقرير الإحصائي اليومي، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 63025 شهيدا وأكثر من 159490 إصابة، كما بلغت حصيلة الشهداء منذ 18 مارس/آذار 2025 وحدها أكثر من 11178 شهيدا و47449 إصابة.

أما “شهداء لقمة العيش” الذين ارتقوا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية، فقد ارتفع عددهم إلى 2203 شهداء وأكثر من 16228 إصابة، في ظل استمرار الحصار ومنع إدخال الغذاء والدواء والوقود.

إلى جانب ذلك، تواصل المستشفيات تسجيل وفيات يومية بسبب المجاعة وسوء التغذية، حيث وثّقت وزارة الصحة وفاة 10 أشخاص خلال الساعات الماضية بينهم 3 أطفال، ليرتفع إجمالي ضحايا الجوع إلى 332 شهيدا بينهم 124 طفلا.