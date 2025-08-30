إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة 7 جنود في انفجار على أطراف مدينة غزة

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن عبوة ناسفة انفجرت، مساء أمس الجمعة، مستهدفة ناقلة جنود مدرعة في مناطق أطراف مدينة غزة شمالي القطاع، ما أدى إلى إصابة 7 من الجنود.

يأتي ذلك في وقت كثف فيه جيش الاحتلال غاراته على أحياء مدينة غزة، منذ فجر الجمعة، تزامنا مع إعلانه المدينة “منطقة قتال خطيرة”.

7 לוחמי צה"ל נפצעו הלילה לאחר שנגמ"ש עלה על מטען בפאתי העיר עזה – אחד במצב בינוני והיתר קל@Doron_Kadosh — גלצ (@GLZRadio) August 30, 2025

ونشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، فجر السبت، صورة تظهر جزءا من أحد عناصرها يجر شخصا يرتدي زي الجيش الإسرائيلي وخلفهما دبابة، وكتبت عليها بالعبرية والعربية “نُذكر من ينسى، الموت أو الأسر”.

وجاءت هذه التطورات بعد تهديد متحدث كتائب القسام “أبو عبيدة”، إسرائيل بدفع ثمن خطتها لاحتلال مدينة غزة “من دماء جنودها”، كما جاءت بعد ساعات من إعلان منصات إسرائيلية عن 3 حوادث أمنية صعبة في غزة وفقدان الاتصال بأربعة من جنود الاحتلال.