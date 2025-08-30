الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل تفكيك خلية تابعة للموساد في خراسان

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، تفكيك “خلية إرهابية” تابعة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، في خراسان وإلقاء القبض على 8 عناصر، وقال إنها تلقت تدريبات وأرسلت إحداثيات مراكز حيوية ومعلومات تتعلق بشخصيات عسكرية بارزة.

وقالت وكالة (تسنيم) الإيرانية “بعد عمليات استخباراتية دقيقة ومستمرة نفذتها منظمة استخبارات الحرس في خراسان وبالتنسيق مع الجهاز القضائي، تم التعرف إلى 8 عناصر على ارتباط بجهاز الاستخبارات التابع للكيان الصهيوني (الموساد) وإلقاء القبض عليهم”.

ونقلت عن بيان لفيلق “الإمام الرضا” في محافظة خراسان، أن هؤلاء الأفراد تلقوا تدريبات تخصصية من عناصر تابعة للموساد، وخلال الأحداث الأخيرة، أقدموا على إرسال إحداثيات مراكز حيوية وحساسة، إلى جانب معلومات تتعلق بشخصيات عسكرية بارزة، لضباط الاستخبارات في الموساد.

وبحسب الوثائق المتوفرة، كان المعتقلون يخططون لتنفيذ عمليات ضد مسؤولين مدنيين وعسكريين، إضافة إلى استهداف مراكز مهمة في مدينة مشهد وتخريبها، بحسب ما ذكرت وكالة “تسنيم”.

وقالت الوكالة إن “السيطرة الاستخبارية، حالت دون أي تحرك عملي وتم اعتقالهم قبل التنفيذ، كما ضُبطت لدى الشبكة كميات من المواد الأولية لصناعة قذائف وبنادق متفجرة وعبوات ناسفة وفخاخ متفجرة”.

الحرب مع إسرائيل

وشنت إسرائيل هجوما غير مسبوق على إيران في 13 يونيو/حزيران الماضي، بهدف معلن هو منعها من حيازة سلاح نووي، وهو مسعى تنفيه طهران مؤكدة حقها في الحصول على طاقة نووية مدنية.

وخلال هذه الحرب، استهدفت إسرائيل “منشآت نووية وعسكرية خصوصا، وقُتل خلالها مسؤولون عسكريون كبار وعلماء يعملون على تطوير البرنامج النووي الإيراني”.

وردت إيران بإطلاق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل واستهدفت قاعدة العديد الجوية.

وفي 22 يونيو، قصفت الولايات المتحدة موقع تخصيب اليورانيوم الواقع تحت الأرض في فوردو جنوب طهران، ومنشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز بوسط البلاد.

وبعد 12 يوما من الحرب دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 24 يونيو الماضي، حيث قُتل أكثر من 1000 شخص في إيران خلال هذه الحرب بحسب السلطات الإيرانية، وأبلغت إسرائيل من جانبها عن مقتل 28 شخصا.