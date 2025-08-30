سجال علني بين وزيري خارجية إسرائيل وبلجيكا بسبب قرار أمريكي

شهدت العلاقات الدبلوماسية الإسرائيلية البلجيكية توترا جديدا بعد سجال علني بين وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ونظيره البلجيكي ماكسيم بريفو على منصة “إكس”، بشأن الموقف من القضية الفلسطينية وقرار واشنطن الأخير رفض منح تأشيرات لممثلي السلطة الفلسطينية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الوزير البلجيكي في منشوره إن قرار الولايات المتحدة “مؤسف للغاية ويشكل ضربة للدبلوماسية”، مؤكدا أن “إعاقة الصوت الفلسطيني ليس أمرا غير عادل فحسب، بل هو أيضا أمر غير منتج”.

وأضاف أن الأمم المتحدة يجب أن تبقى منبرا مفتوحا للشعوب جميعها، خاصة تلك التي يعتمد مستقبلهم على الحوار.

وأشار بيرفو إلى أن استبعاد الممثلين الفلسطينيين يُقوّض مبادئ التعددية والقانون الدولي، وقال إن الطريق إلى السلام يتطلب المزيد من الحوار، ليس أقل.

Your unbalanced blind support of the Palestinians serves only the interests of the terrorists, not dialogue, not peace.

You consistently ignore the facts:

The “pay for slay” laws in the PA rewarding terrorists and their families for terror, the terrible incitement in their… https://t.co/BJdYTejWYs — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) August 30, 2025

إسرائيل ترد

في المقابل، رد وزير الخارجية الإسرائيلي بعنف، معتبرا أن “الدعم الأعمى وغير المتوازن للفلسطينيين لا يخدم السلام بل يعزز الإرهاب”، على حد وصفه.

واتهم ساعر السلطة الفلسطينية بمواصلة “سياسات الدفع مقابل القتل”، والتحريض في المناهج التعليمية، ودعم الهجمات ضد إسرائيل، وأكد أن أي دعم لقيام دولة فلسطينية هو بمثابة “دعم لدولة إرهاب”، بحسب تعبيره.

وأضاف ساعر أن على بلجيكا بدلا من “وعظ” الولايات المتحدة أن تأخذ على محمل الجد انتقادات واشنطن للسلطة الفلسطينية، متهما الأخيرة بانتهاك الاتفاقيات القائمة مع إسرائيل والسعي لـ”حرب قانونية” ضدها في المحافل الدولية.

هذا التراشق العلني يعكس اتساع الهوة بين المواقف الأوروبية والإسرائيلية حيال الملف الفلسطيني، حيث تزايدت في الأشهر الأخيرة الأصوات الأوروبية المؤيدة لحل الدولتين، في وقت تتمسك فيه إسرائيل بموقفها الرافض لأي خطوات دولية نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.