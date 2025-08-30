شاهد: المشاط يتوعد إسرائيل بالثأر بعد اغتيال قادة في جماعة أنصار الله اليمنية

قال مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي لجماعة أنصار الله في اليمن، إن اغتيال شخصيات سياسية بارزة من الجماعة لن يثنيها عن مواصلة المواجهة مع إسرائيل، على حد وصفه.

وتوعد المشاط إسرائيل بالثأر لدماء قادة الجماعة و”رموزها الوطنية”.

وفي خطاب متلفز، مساء السبت، قال المشاط إن “دماء الرموز الوطنية في حكومتنا العظيمة والممجدة كفيلة بإزالة كيان العدو الإسرائيلي الزائل”، مؤكدا أن الغارات والتهديدات الإسرائيلية “لن ترعبهم ولن تتمكن من كسر صمودهم”.

وتابع أن “العدو الغادر آلمنا بمقتل ساستنا، وسنثأر منه”.

ومخاطبا الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، قال المشاط” سنأخذ بالثأر من العدو، والموقف من غزة سيظل كما هو حتى وقف العدوان ورفع الحصار”.

وفي هذا الصدد، دعا المشاط المواطنين في العالم إلى الابتعاد عن أي تعامل مع أصول أو ممتلكات تابعة لإسرائيل، موجها نصيحة “للشركات الموجودة في كيان الاحتلال بالمغادرة قبل فوات الأوان”.

كما طمأن أبناء الشعب اليمني بأن “القوات المسلحة في موقع الاقتدار”، ورأى أن ما حققه العدو “ليس أكثر من ضربة حظ”.

وشدد المشاط على أن “الدماء اليمنية إذا أريقت قادرة على إسقاط عروش كبرى الإمبراطوريات، فكيف بكيان ذليل حقير زائل؟”.

🟥 الرئيس مهدي المشاط: ♦️نطمئن أبناء شعبنا اليمني العزيز أن قواتنا المسلحة في موقع الاقتدار وأن ما حصل عليه العدو ضربة حظ ليس أكثر من ذلك

♦️كما عبر شعبنا مراحل الخطر في ظروف قاسية ومتعددة فهو بعون الله تعالى وقيادته الحكيمة قادر على تجاوز كل الصعوبات التحديات

♦️الدماء اليمنية… pic.twitter.com/7jsZkVYARI — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) August 30, 2025

تكليف محمد مفتاح

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية تكليف محمد مفتاح قائما بأعمال رئيس الوزراء، عقب مقتل رئيس حكومتها أحمد الرهوي وعدد من وزرائه جراء القصف الإسرائيلي على العاصمة اليمنية صنعاء، الخميس الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للجماعة أن المشاط أصدر قرارا بتكليف محمد أحمد أحمد مفتاح، النائب الأول لرئيس الوزراء، بالقيام بأعمال رئيس مجلس الوزراء، من دون تفاصيل.

والخميس الماضي، نفذت إسرائيل هجوما على صنعاء، قالت هيئة البث الرسمية وإذاعة جيش الاحتلال إنه استهدف قادة بارزين في جماعة أنصار الله، دون ذكر أسماء بعينها.