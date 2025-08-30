شهداء وجرحى جراء غارات جديدة للاحتلال على مدينة غزة (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر، اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي شن غارات عنيفة على حي النصر وسط مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الأشخاص.

وأفاد المراسل باستشهاد 7 وجرح عدد آخر نتيجة قصف استهدف بناية سكنية بحي الرمال غربي المدينة.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن “طائرات الاحتلال الحربية قصفت خياما للنازحين قرب دوار الشباب والرياضة بحي النصر، مما أدى إلى استشهاد 11 مواطنا وإصابة آخرين”.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد أكثر من 52 شخصا في قطاع غزة نتيجة استهداف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم السبت. وأوضح أن 19 شهيدا من منتظري المساعدات.