عشرات الشهداء والجرحى في غربي غزة نتيجة مجازر الاحتلال (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر في قطاع غزة، اليوم السبت، إن 10 أشخاص على الأقل استشهدوا وأصيب عدد كبير إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية في حي الرمال غربي مدينة غزة شمالي القطاع.

وأوضح المراسل أن أعداد الشهداء والجرحى مرشحة للزيادة.

وفي تصريح خاص للجزيرة مباشر، قال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، الرائد محمود بصل، إن الاحتلال يركز على قصف مدينة غزة، ويواصل ارتكاب المجازر بحق المدنيين.

وأشار بصل إلى استشهاد 12 شخصا بينهم 5 أطفال، في قصف للاحتلال على مخبز بحي النصر في مدينة غزة، وبعدها بقليل استشهد 7 أشخاص بينهم أطفال، جراء استهداف الاحتلال مبنى غربي المدينة أيضا.

حماس

من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان إن “قصف الاحتلال بناية سكنية مأهولة في حي الرمال، يأتي في إطار خططه المعلنة لاستهداف مدينة غزة بالتدمير وتهجير سكانها قسريا وهي جريمة حرب مكتملة الأركان”.

وأضافت أن القصف يمثل “إمعانا في حرب الإبادة، وتصعيدا وحشيا في استهداف المدنيين الأبرياء لإرهابهم وإرغامهم على إخلاء المدينة”.

على الجانب الآخر، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) وبتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية “مخربا مركزيا” في حركة حماس بمدينة غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد أكثر من 70 شخصا في قطاع غزة نتيجة استهداف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم السبت، موضحا أن من بينهم 21 شهيدا من منتظري المساعدات.