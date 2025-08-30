بلدية غزة تكشف واقع المدينة مع تكثيف الاحتلال عمليته العسكرية والصليب الأحمر يحذر (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد 21 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت، حيث وصل مستشفى العودة شمالي قطاع غزة عددا من الشهداء والجرحى.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى العودة، بوصول 4 شهداء و8 جرحى جراء استهداف الاحتلال تجمعات المواطنين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

وسجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 10 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم 3 أطفال، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 332 شهيدًا، من بينهم 124 طفلًا.

زيادة معاناة المواطنين

يأتي ذلك في وقت أكد فيه المتحدث باسم بلدية غزة للجزيرة مباشر، أن تكثيف العمليات العسكرية لقوات الاحتلال في قطاع غزة، سيعمق معاناة المواطنين في ظل شح الاحتياجات الأساسية.

وقال، إن أعدادا كبيرة من المواطنين اضطرت للنزوح إلى مناطق خطرة شمالي القطاع بسبب امتلاء مراكز الإيواء، وطالب بعدم استهداف طواقم البلديات والسماح بإدخال الاحتياجات الأساسية.

الصليب الأحمر يدين ويحذر

من ناحيتها، نددت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ميريانا سبولياريتش) اليوم السبت بخطط إسرائيل لإخلاء مدينة غزة من سكانها تمهيدا لاحتلالها وقالت إنه من المستحيل تنفيذ عملية إجلاء جماعية بصورة آمنة.

وأكدت أنه من الصعوبة إخلاء مدينة غزة في ظل الظروف الراهنة، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى نزوح جماعي للسكان لا يمكن لأي منطقة في قطاع غزة استيعابه، نظرًا للتدمير الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية والنقص الحاد في الغذاء والماء والمأوى والرعاية الطبية.

وقالت المسؤولة الدولية “سيُفرض هذا الأمر على المدنيين الذين يعانون بالفعل من صدمة جراء أشهر من القتال، ويشعرون بالرعب مما قد يحدث لاحقًا.. كثيرون منهم غير قادرين على الامتثال لأوامر الإخلاء لأنهم يتضورون جوعًا أو مرضى أو مصابون أو يعانون من إعاقات جسدية”.

وأشارت إلى أن القانون الدولي الإنساني يلزم إسرائيل، عند إصدار أوامر الإخلاء، ببذل قصارى جهدها لضمان تمتع المدنيين بظروف مُرضية من المأوى والنظافة والصحة والسلامة والتغذية، وعدم تشتت شمل العائلات.

وأكدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن هذه الشروط لا يمكن استيفاؤها حاليًا في غزة، وقالت إن ذلك يجعل أي إخلاء ليس فقط غير ممكن، بل غير مفهوم في ظل الظروف الراهنة، وقالت إن كل دقيقة تمر دون اتفاق لوقف إطلاق النار تُزهق أرواحًا.

#الصليب_الأحمر الدولي:

– الإجلاء الجماعي لمدينة غزة سيؤدي لحركة سكانية لا يمكن استيعابها نظرا لتدمير البنية التحتية ونقص الغذاء والماء والمأوى

“خطوة مهمّة”

من جانبها، ثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إدانة وزراء خارجية آيسلندا، وإيرلندا، ولوكسمبورغ، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا، للعدوان الإسرائيلي على مدينة غزة.

وقالت في بيان اليوم السبت إن ذلك يُمثّل خطوة مهمّة تضاف إلى موجة الإدانات الدولية المتصاعدة والمطالِبة بوقف العدوان والإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني.

ودعت حركة حماس، الدول الأوروبية، ودول العالم الحر، إلى ترجمة تلك المواقف، إلى خطوات عملية ملموسة، وإجراءات عقابية رادعة، لوقف جريمة الإبادة والتجويع، وانتهاكات الاحتلال المستمرة لأحكام القانون الدولي.