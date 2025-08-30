أطباء عملوا في غزة: ما شاهدناه غير مسبوق ولم يحدث بأي منطقة نزاع في العالم (فيديو)

كشف طبيبان عن مشاهد مؤلمة في مستشفيات عملا بها في قطاع غزة، ووصفا ما شاهداه في غزة بأنه غير مسبوق ولم يحدث في أي منطقة نزاع.

وقال راؤول جاريلو، وهو طبيب إسباني عمل في غزة “كنا نستقبل يوميا عشرات المصابين أغلبهم بإصابات في الرأس والصدر، ولم يكن هناك مكان لعلاجهم في مستشفيات غزة”.

وكشف الطبيب الإسباني راؤول جاريلو -الذي يشارك في العمل بمناطق الحروب- أنه عمل في لبنان وعدد من مناطق النزاع، وقال “لكن لم أر مثل تلك المشاهد التي رأيتها في مستشفيات غزة”.

أمّا الطبيب السويدي محب رشيد، الذي عمل أيضا بمستشفيات في غزة، فقال “ما شاهدته في غزة غير مسبوق، ولم يحدث في أي منطقة نزاع”.

وأضاف “عملت في مناطق نزاع من قبل، لكنني ذهلت لحجم الإصابات والدمار الذي رأيته في غزة”.

مجزرة في حي النصر

وفي مدينة غزة، استشهد ظهر اليوم السبت 11 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء جراء قصف قوات الاحتلال على حي النصر غربي المدينة.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر بأن قوات الاحتلال استهدفت بالقصف خيمة وفرنا، مما أدى إلى استشهاد فلسطينيين بينهم 5 أطفال و5 نساء.

وقالت المصادر للجزيرة مباشر إن 43 فلسطينيا استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت.

قوافل الشهداء في غزة

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع أعداد الضحايا جراء استمرار العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 63 ألفا و371 شهيدا، و159 ألفا و835 مصابا.

وقالت الوزارة في بيان إحصائي يومي إن 66 شهيدا (منهم 4 انتشال) و345 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأكدت وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرق، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة بسبب نقص المعدات واستمرار الهجمات.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا منتظري المساعدات ارتفعت منذ 27 مايو/أيار الماضي إلى 2218 شهيدا، و16 ألفا و434 مصابا، بعد استشهاد 15 فلسطينيا وإصابة 206 خلال 24 ساعة.