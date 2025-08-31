آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في مناطق عدة للمطالبة بصفقة تبادل أسرى (فيديو)

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء الأحد، في عدة مناطق بأنحاء البلاد للمطالبة بإبرام صفقة تفضي إلى إطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن “المظاهرة المركزية أقيمت في ساحة المختطفين وسط تل أبيب بمشاركة آلاف من الإسرائيليين، بينهم عائلات الأسرى، وشهدت مدن أخرى مظاهرات مماثلة، بينها مدينة حيفا (شمال)”.

وردد المتظاهرون هتافات تتهم نتنياهو وحكومته بعرقلة إبرام صفقة، بهدف “قتل الأسرى المحتجزين”.

وتزامنًا مع انطلاق المظاهرات في أنحاء البلاد، نظمت عائلات الأسرى في غزة، مؤتمرا صحفيا عقدته قرب مقر وزارة الدفاع في تل أبيب.

وقالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إن “الشعب الإسرائيلي غير مستعد لأن يُقتل جنوده في حرب ذات أهداف سياسية في غزة”.

وفي رسالة وجهتها إلى المجلس الوزاري، أكدت الهيئة أن “على المجلس مناقشة الخطة المطروحة على الطاولة وإبرام اتفاق لإعادة جميع المختطفين وإنهاء الحرب”.

وأضافت أن “المجلس الوزاري يتجنب عمدًا مناقشة اتفاقية إعادة الرهائن، وهو ما يتعارض تمامًا مع إرادة الشعب”.

في السياق نفسه نقلت “يديعوت أحرنوت” عن يهودا كوهين، والد الأسير نمرود كوهين، قوله: “حماس تريد صفقة، فقد وافقت قبل أكثر من أسبوع على شروط المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، لكن نتنياهو وحده يرفض إرسال طاقم التفاوض والتوقيع”.

وأضاف كوهين: “لماذا لم تناقش إسرائيل الاقتراح منذ رد حماس؟ هناك شخص واحد يقف ضد رغبة ومصلحة الشعب، اسمه بنيامين نتنياهو، ويخشى أمرين: المتطرفين في حكومته والضغط الشعبي”.

وقال إسحاق هورن، والد الأسير إيتان، في نفس المؤتمر: “بينما ابني يكافح من أجل حياته في الأسر ودولة كاملة تقاتل لإخراجه، تنوي الحكومة احتلال القطاع والمقامرة بحياته وحياة الأسرى الأحياء، وإخفاء جثامين الشهداء إلى الأبد، والمقامرة أيضا بجنودنا”.

وقالت عيناف كينغاوكر، والدة الأسير متان، خلال المؤتمر: “كان يمكن أن يعود متان إلى بيته الأسبوع الماضي، لكن الحكومة ونتنياهو وضعوا مقترحا جزئيا للصفقة ثم أحبطوه في اللحظة الأخيرة قبل شهر، في كل مرة نواجه خدعة جديدة من نتنياهو”.

وأضافت عيناف، موجهة خطابها إلى نتنياهو: “إذا عاد متان، في كيس (جثة)، فلن ندفع الثمن وحدنا، بل سأحرص شخصيًّا أن تُتهم بالقتل العمد”.