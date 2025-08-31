الاحتلال يفجّر 80 “روبوتا مفخخا” وسط غزة وأكثر من مليون فلسطيني يرفضون النزوح (فيديو)

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائم ممنهجة بحق المدنيين في القطاع الفلسطيني المحاصَر، حيث فجَّر أكثر من 80 روبوتا مفخخا وسط الأحياء السكنية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مما أدى إلى تدمير واسع النطاق للمنازل وتعريض حياة المدنيين للخطر.

سياسة “الأرض المحروقة”

وأوضح البيان أن الاحتلال يعتمد سياسة “الأرض المحروقة” عبر استهداف مباشر للأحياء المدنية، في وقت يواصل فيه ارتكاب جريمة التجويع ضد سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، بينهم أكثر من مليون في غزة والشمال، عبر منع دخول الغذاء والماء والدواء.

وأشار البيان الحكومي إلى أن هذه السياسة أدت إلى استشهاد 332 شخصا، بينهم 124 طفلا، بسبب الجوع ونقص العلاج.

متمسكون بالبقاء في مدينة غزة والشمال

ورغم شدة القصف والتجويع، فقد أكد البيان أن أكثر من مليون فلسطيني ما زالوا متمسكين بالبقاء في مدينة غزة والشمال، رافضين الانصياع لمحاولات التهجير القسري والتطهير العرقي.

قصف مكثف واستهداف منتظري المساعدات

في السياق الميداني، أفادت مصادر محلية وشهود عيان بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته شنت سلسلة غارات على جباليا البلد والنزلة شمالي القطاع، في حين استهدف قصف مدفعي شارع أحمد ياسين بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

كما استشهد طفل جراء استهداف بطائرة استطلاع في مخيم البريج وسط القطاع.

ووفق مستشفى العودة، أسفر استهداف تجمُّع للمواطنين في البريج عن شهيد وإصابتين، بينما أفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد 9 أشخاص نتيجة قصف استهدف منتظري المساعدات بالقرب من محور نتساريم.

كما ارتفعت حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم إلى 21، بينهم 12 من منتظري المساعدات، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة.

وحمَّل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، داعيا المجتمع الدولي وهيئاته إلى التدخل الفوري لوقف الجرائم ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية المختصة.

تكثيف العمليات العسكرية في حيَّي الزيتون والصبرة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن جيش الاحتلال كثف تفجير المنازل عبر “روبوتات” مفخخة في حيَّي الزيتون والصبرة بمدينة غزة، بينما تواصل قوات الاحتلال إطلاق الرصاص الحي صوب منتظري المساعدات قرب محور نتساريم وسط القطاع، الذي تحوَّل إلى مصيدة “للموت الجماعي” بحق المجوعين.

آخر إحصائية من وزارة الصحة في غزة