الاحتلال يكشف شخصية صاحب الجثة الثانية التي استعادها من غزة

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، عن هوية صاحب الجثة الثانية التي أعلن، الجمعة، استعادتها مع جثة أسير آخر من قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إن الجثة للأسير “عيدان شتيفي”، الذي استعيدت جثته خلال عملية مركبة مع جثة أسير آخر هو “إيلان فايس”.

وأوضح الجيش أنه تم تحديد هوية صاحب الجثة بعد إجراء فحوص من قِبل الطب الشرعي، مضيفا أنه جرى ابلاغ عائلته.

وأعلن جيش الاحتلال، يوم الجمعة، العثور على جثة الأسير فايس بالإضافة إلى بقايا جثة أسير آخر.

بدوره، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن شتيفي قُتل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، موضحا أنه تمت استعادة الجثة في عملية خاصة للشاباك والجيش.

من جهتها، قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة إن “العملية المعقدة لتحديد هوية الجثث التي استمرت أياما هي تذكير قاسٍ ومؤلم بخطر فقدان جثث القتلى تحت أنقاض غزة”.