الطفل عمران يروي تفاصيل اعتقاله: جنود الاحتلال هددوني بالاغتصاب واستخدموني درعا بشريا (فيديو)

روى الطفل الفلسطيني عمران شاهين (12 عاما) من مدينة نابلس، الذي أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عنه بعد نحو 6 ساعات من الاعتقال، تفاصيل ما جرى معه، قائلا إنه كان يلعب قرب منزله حين اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة، فأطلق الجنود الرصاص باتجاهه قبل أن يلاحقوه ويعتقلوه.

وأضاف في مقابلة مع الجزيرة مباشر “لاحقوني بالرصاص ثم اعتقلوني. غموا عيوني وربطوني، وضربوني على وجهي وساقي. في السيارة كانوا يسبّوني ويعتدون عليَّ، وكلما رشق الشباب الحجارة كانوا يضربونني أكثر”.

وأوضح الطفل أنه عاش ساعات من الرعب وهو معصوب العينين ومكبَّل اليدين، مشيرا إلى أن إحدى الآليات العسكرية حاولت دهسه أثناء نقله.

استخدامه درعا بشريا

وأكد عمران أن الجنود استخدموه درعا بشريا خلال الاقتحام، إذ كانوا يسيرون به أمامهم للاحتماء من الحجارة التي يلقيها الشبان الفلسطينيون. وقال “مشيت معهم بين الجنود. كانوا يختبئون خلفي حتى لا يصيبهم الرصاص أو الحجارة”.

تهديدات بالاغتصاب

وتحدَّث عمران عن التحقيق معه في معسكر حوارة، حيث جرى تصويره وهو يتعرض للإهانات والشتائم. وأضاف “هددوني بالاغتصاب، وضابط ضربني بقوة على عيني وساقي، وحتى الآن أشعر بالألم. أحد الجنود نثر رماد سيجارته على جسدي”.

وأكد أنه لا يزال يعاني صدمات نفسية بعد الإفراج عنه “لا أستطيع النوم، أغطي وجهي خوفا أن يضربوني إذا عادوا لاعتقالي”.

رسالة إلى غزة

ورغم صغر سنه، وجَّه عمران رسالة مؤثرة، قال فيها “ما يحدث لنا في الضفة فداء لغزة وفلسطين. نحن نشارككم المعاناة من قتل وتشريد واعتقال، وكلنا فداء للوطن”.

شهادة الأم

بدورها، روت هدى شاهين (40 عاما)، والدة عمران، تفاصيل اعتقال ابنها، قائلة “كنت خارج المنزل حين اقتحم الجيش المنطقة. اتصل بي أولادي ليخبروني أن الجنود اعتقلوا عمران. شاهدت لاحقا الفيديو المنتشر وهو معصوب العينين ومكبَّل اليدين، يُستخدم درعا بشريا”.

وأضافت أن لحظة تسلُّمها ابنها من مركز شرطة نابلس كانت صعبة للغاية “احتضنته وبكيت بحرقة. منذ الإفراج عنه وهو لا ينام جيدا، يبكي كثيرا، ويتذكر ما جرى له”.

واختتمت قائلة “ابني ليس وحده، فنحن عائلة أسير يقبع في سجون الاحتلال منذ عامين. رسالتنا أن هذا الجيل لن يستسلم، وكلنا فداء لفلسطين وغزة”.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الطفل عمران شاهين أثناء اقتحامها البلدة القديمة في نابلس، حيث ظهر في مقطع “فيديو” نشرته وسائل إعلام إسرائيلية وهو معصوب العينين ومكبَّل اليدين بينما يواجه إهانات من الجنود.