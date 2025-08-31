سياسة|القدس

حاخام يظهر بـ”التيفلين”.. اقتحام واسع للأقصى وسط رقصات جماعية وطقوس استفزازية (شاهد)

31/8/2025
|
12:48 PM

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

طقوس تلمودية ورقصات استفزازية

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن المستوطنين دخلوا المسجد الأقصى على شكل مجموعات عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته.

كما قاموا بأداء طقوس تلمودية ورقصات استفزازية في منطقة باب الرحمة ومناطق أخرى من المسجد، بحماية من قوات الاحتلال.

وأدى المستوطنون صلوات جماعية علنية، ونظموا حلقات غناء، وقاموا بحركات “الانبطاح” في المنطقة الشرقية من المسجد، وتحديدا قرب مصلى باب الرحمة.

في المقابل، فرضت شرطة الاحتلال قيودا صارمة على دخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد خلال فترة الاقتحام، حيث جرى التدقيق في هويات الداخلين واحتجاز بعضها عند الأبواب الخارجية للمسجد.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطعا مصورا لمستوطنين يستبيحون المسجد الأقصى، ويرقصون فيه، وأحدهم يرتدي “التِفلّين” وهو من أدوات الصلاة في الكنس اليهودية.

ويظهر ضمن الصور الحاخام ليو دي، يرتدي “التيفلين” (لفائف الصلاة السوداء) في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى خلال اقتحامه، ويؤدي طقوسا تلمودية ورقصات تهويدية رفقة مستوطنين آخرين.

تصعيد متوقع خلال الشهرين المقبلين

وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن المسجد الأقصى من المتوقع أن يشهد تصعيدا في الاقتحامات خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول المقبلين، بالتزامن مع الأعياد اليهودية.

وتستغل ما تسمى “جماعات الهيكل” هذه المناسبة لتكثيف اقتحاماتها وفرض طقوس تهويدية جديدة. وتشمل هذه الطقوس رفع أعلام الاحتلال، وأداء طقوس الانبطاح والنفخ في البوق، وإدخال القرابين النباتية وأدوات المعبد، في محاولة لتحويل المنطقة الشرقية من المسجد إلى “كنيس” مصغر.

يُذكر أن العام الماضي شهد أعلى نسبة اقتحامات من قِبل “جماعات الهيكل” خلال الأعياد اليهودية مقارنة بالسنوات السابقة.

المصدر: الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية

