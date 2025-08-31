حماس تنعى رئيس حكومة أنصار الله ووزراء قضوا في غارة إسرائيلية على اليمن

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رئيس حكومة جماعة أنصار الله اليمنية أحمد غالب الرهوي، الذي قُتل بجانب عدد من الوزراء جراء قصف إسرائيلي على العاصمة اليمنية صنعاء، ووصفت دماءهم بـ”الطاهرة العزيزة”، معتبرة أنها “سالت انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومقدساته”.

وفي بيان عبر منصة تلغرام، قالت حماس “هذه الدماء امتزجت مع دماء قوافل شعبنا الفلسطيني في معركة طوفان الأقصى المتواصلة، لتؤكد على وحدة الأمة ومركزية القضية الفلسطينية، وخطر العدو الصهيوني على أمن واستقرار الأمة والمنطقة والعالم”.

وأضافت حماس “الغارة الصهيونية الغادرة والجبانة التي استهدفت الشهيد المجاهد غالب الرهوي رئيس حكومة التغيير والبناء في الجمهورية اليمنية الشقيقة ورفاقه الوزراء، تمثل جريمة نكراء وانتهاكا صارخا لسيادة دولة عربية، وغطرسة صهيونية ضد الأعراف والقوانين الدولية”.

وأوضحت حماس أن “هؤلاء الشهداء ارتقوا على درب النصرة والوفاء لشعبنا، والدفاع عن غزة والقدس والأقصى“.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت رئاسة الجمهورية التابعة لجماعة أنصار الله اليمنية، في بيان، استشهاد أحمد غالب الرهوي، مع عدد من رفاقه الوزراء، عصر الخميس الماضي.

وأوضحت أنهم استشهدوا في “استهداف إسرائيلي في ورشة عمل اعتيادية تقيمها الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها”.

والخميس، نفذت إسرائيل هجوما على صنعاء، قالت هيئة البث الرسمية وإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف قادة بارزين في جماعة أنصار الله، من دون ذكر أسماء بعينها.

وتشن قوات جماعة أنصار الله هجمات على إسرائيل باستخدام صواريخ وطائرات مسيَّرة، إضافة إلى استهداف سفن مرتبطة بها أو متجهة نحوها، ويقولون إن هجماتهم تأتي ردا على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.