حميدتي يعلن رؤيته للسودان بعد تشكيله مجلسا رئاسيا و”حكومة السلام” (فيديو)

قال قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مساء السبت، إن إعلان تشكيل الحكومة الجديدة يهدف إلى ما سماه “تحقيق السلام وإنهاء الحروب الطويلة ومعاناة السودانيين”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن تحالف السودان التأسيسي أن حميدتي أدى اليمين الدستورية رئيسا للمجلس الرئاسي التابع لما تُعرف بـ”حكومة السلام” التي شكَّلها التحالف حكومة موازية في البلاد.

وأوضح التحالف في بيان أن مراسم أداء القسم جرت في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، أمام رئيس القضاء رمضان إبراهيم شميلة، بحضور قادة سياسيين وقبليين بارزين.

وفي كلمة متلفزة، ادعى حميدتي أن “حرب الخامس عشر من إبريل/نيسان 2013 فُرضت على قواته من قِبل عناصر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية”، وذلك بعد انحيازها إلى ما سماه الاتفاق الإطاري.

وجدد حميدتي “الدعوة لإجراء تحقيق دولي شفاف لتحديد من خطط وأشعل الحرب”.

وأكد حميدتي التزامه بالعمل من أجل “تحقيق الوحدة العادلة في جميع أنحاء البلاد عبر تطبيق الحكم اللامركزي”، مشددا على أنه يسعى لوضع “نهاية للشمولية والدكتاتورية، وإقامة دولة مدنية علمانية ديمقراطية”.

وأشار حميدتي إلى “التزام قواته بالمواثيق الدولية وحسن الجوار، وبناء علاقات خارجية قائمة على أسس المصالح المشتركة وتحقيق السلم والأمن الدوليين”.

كما أكد حميدتي “ضرورة العدالة التاريخية والمحاسبة على الانتهاكات التي ارتُكبت منذ الاستقلال”.

وأعلن حميدتي استعداده للتعاون مع “وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات لجميع السودانيين في أي مكان داخل البلاد”، متعهدا وفق قوله بـ”السماح بمرور المساعدات وحماية القوافل والعاملين على توصيلها لجميع المحتاجين”.

تحالف السودان التأسيسي

تجدر الإشارة إلى أن تحالف السودان التأسيسي تشكل في ظل الحرب المندلعة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ إبريل 2023، وضم أحزابا وتيارات سياسية وقبلية وشخصيات عامة تسعى إلى تقديم بديل سياسي في مواجهة السلطة القائمة.

ويطرح التحالف ما يسميها “حكومة السلام” باعتبارها إطارا مدنيا وسياسيا موازيا، يهدف -وفق بياناته- إلى “إنهاء الحرب عبر مشروع وطني جامع”.