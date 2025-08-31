خشية اعتقاله.. رئيس “الوكالة اليهودية من أجل إسرائيل” يلغي زيارة لجنوب إفريقيا

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن رئيس “الوكالة اليهودية من أجل إسرائيل”، اللواء احتياط دورون ألموغ، ألغى زيارة كانت مقررة له إلى جنوب إفريقيا خشية صدور مذكرة اعتقال بحقه، على خلفية الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة منذ نحو سنتين.

ووفق الهيئة، فإن ألموغ كان يعتزم زيارة جنوب إفريقيا للقاء الجالية اليهودية هناك، لكنَّ تقييما أمنيا وقانونيا جرى قبل سفره أوصى بإلغاء الزيارة خشية أن تبادر جهات مناهضة لإسرائيل بمحاولة استصدار أمر اعتقال ضده، بحسب الهيئة.

وتُعَد الوكالة اليهودية، التي يرأسها ألموغ منذ يونيو/حزيران 2022، الجهاز التنفيذي للحركة الصهيونية، إذ تولت تاريخيا مهمة تشجيع هجرة اليهود إلى فلسطين، ثم تحولت بعد إعلان قيام إسرائيل عام 1948 إلى “الوكالة اليهودية من أجل إسرائيل”.

وسبق لألموغ أن قاد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال الإسرائيلي بين عامي 2000 و2003 قبل تعيينه في منصبه رئيسا للوكالة.

هيئة البث الإسرائيلية: رئيس الوكالة اليهودية اللواء احتياط دورون ألموغ يضطر لإلغاء زيارته لجنوب إفريقيا خوفا من صدور مذكرة اعتقال بحقه#الجزيرة pic.twitter.com/8KPLqxcVir — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) August 31, 2025

أمر اعتقال سابق

وتُعَد جنوب إفريقيا من أكثر الدول انتقادا لسياسات الاحتلال الإسرائيلي، حيث رفعت في ديسمبر/كانون الأول 2023 دعوى قضائية ضد تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، تتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب في غزة، استنادا إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.

واعتبرت الهيئة جنوب إفريقيا من أكثر الدول عداء لإسرائيل، في المقابل أكدت بريتوريا عزمها مواصلة القضية رغم الضغوط الدولية.

ويزيد تاريخ ألموغ من حساسية وضعه القانوني، إذ سبق أن صدر بحقه أمر اعتقال في بريطانيا عام 2005 بسبب ضلوعه في هدم نحو 50 منزلا فلسطينيا في رفح جنوب غزة، لكنه أفلت حينها بعدما بقي داخل الطائرة وعاد أدراجه إلى تل أبيب.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الملاحقات القضائية من قِبل منظمات حقوقية دولية مؤيدة للفلسطينيين في دول مختلفة بالعالم ضد مسؤولين وقادة عسكريين إسرائيليين، على خلفية الحرب المستمرة على قطاع غزة.