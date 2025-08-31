رئيس الأركان الإسرائيلي يهدد قادة حماس في الخارج بالاغتيال

وجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الأحد، تهديدا لقادة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” المقيمين في خارج قطاع غزة.

وقال زامير، خلال اجتماع لتقييم الوضع بمقر قيادة المنطقة الشمالية، إن الجيش يعمل بشكل هجومي “في جميع الساحات وفي كل وقت. في قطاع غزة، هاجمنا أمس أحد أبرز قادة حماس، المدعو أبو عبيدة، بعد أن تمت تصفية معظم قادة حماس، والقادم أعظم. فمعظم قادة حماس الذين بقوا يجلسون في الخارج، وسنصل إليهم أيضا”.

وأشار إلى الهجمات الأخيرة في اليمن ولبنان وسوريا.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استهداف “أبو عبيدة” الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في عملية مشتركة نفذها الجيش وجهاز الأمن الداخلي “الشاباك”.

وسادت حالة من الغموض بشأن مصير “أبو عبيدة”، إذ لم يصدر بيان بشأنه من قبل حركة حماس.

وفيما قال نتنياهو خلال اجتماع حكومي: “ما زلنا لسنا متأكدين من النتيجة النهائية. أرجو أن يكون قد قُتل”، أكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس مقتل “أبو عبيدة”.