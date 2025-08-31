بينهم محمد السنوار.. القسام تنشر للمرة الأولى صور أبرز قادتها الشهداء (شاهد)

نشرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجناحها العسكري “كتائب القسام“، عبر قناتيهما الرسميتين على منصة تليغرام، صورا للمرة الأولى لأبرز قادتها الشهداء الذين اغتالهم الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت القسام إن هذه الصور تُنشر لأول مرة للقادة الشهداء، وهم:

إسماعيل هنية (أبو العبد)

رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، الذي اغتالته إسرائيل في 31 من يوليو/تموز 2024 في طهران، أثناء مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

يحيى السنوار (أبو إبراهيم)

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي استشهد في يوم الخميس 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024، ونعته حركة حماس يوم الجمعة 18 أكتوبر، وأكدت استشهاده.

قائد هيئة أركان كتائب القسام، الذي أعلن “أبو عبيدة” المتحدث باسم الكتائب مساء الخميس 30 يناير/كانون الثاني 2025 استشهاده “وثلة من المجاهدين الكبار من أعضاء المجلس العسكري للقسام”.

مروان عيسى (أبو البراء)

“رجل الظل” واليد اليمنى لمحمد الضيف، ونائب القائد العام لكتائب القسام وعضو المكتب السياسي والعسكري لحركة حماس، الذي أعلنت كتائب القسام في 30 يناير/كانون الثاني 2025 استشهاده مع قائد أركانها محمد الضيف أثناء معركة طوفان الأقصى.

باسم عيسى (أبو عماد)

قائد سابق في كتائب القسام، تولى قيادة لواء غزة من عام 2017 حتى استشهاده في مايو/أيار عام 2021.

شغل عضوية “هيئة الأركان” في كتائب القسام، وكان مسؤولا عن بعض العمليات الفدائية، وأبرزها عملية الوهم المتبدد، التي أسفرت عن أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

وفي 13 مايو 2025، شنت إسرائيل هجوما جويا عنيفا على ما وصفته بأنه “مجمع قيادة وسيطرة لحماس” تحت المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، مستخدمة 9 قنابل خارقة للتحصينات، معلنة أن العملية استهدفت محمد السنوار.

وهذه هي المرة الأولى التي تورد فيها الحركة اسم محمد السنوار بوصفه شهيدا، لتؤكد بذلك نبأ استشهاده.

رافع سلامة (أبو محمد)

تولى قيادة كتيبة خان يونس، وشارك في عمليات عسكرية عدة، من بينها أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2006، وتعرَّض لمحاولات اغتيال متكررة حتى أعلن الاحتلال الإسرائيلي اغتياله في 13 يوليو 2024. وفي 30 يناير 2025، نعاه أبو عبيدة، مع قائد هيئة الأركان محمد الضيف وشهداء آخرين.

رائد ثابت (أبو محمد)

قائد ركن القوى البشرية في كتائب القسام، نعاه أبو عبيدة في 30 يناير 2025 مع قائد هيئة الأركان محمد الضيف وشهداء آخرين.

ومساء أمس السبت، أطلقت القسام نشيدا جديدا تخليدا لقائدها الشهيد محمد الضيف، في مشهد يمزج بين الكلمة والذاكرة والسلاح.

وحمل النشيد في مطلعه إحدى مقولاته الشهيرة “كما أنتِ هنا مزروع أنا، ولي في هذه الأرض آلاف الجذور، ومهما حاول الطغاة قلعنا، ستنبت البذور، أنا هنا في أرضي الحبيبة الكثيرة العطاء، ومثله عطاؤنا يواصل الطريق”.