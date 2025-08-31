عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يعمل ضد إرادة الشعب والتصعيد في غزة سيعيد أبناءنا في توابيت (فيديو)

اتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، اليوم السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالعمل ضد إرادة الشعب، وطالبت بإيقاف الحرب على القطاع فورا.

وقالت العائلات في بيان إن نتنياهو “يخوض حربا لأغراض سياسية وعلى حساب أرواح أبنائنا”. وأضافت العائلات أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وافقت على صفقة، لكن نتنياهو رفض التوقيع عليها.

وذكرت أن التصعيد العسكري واحتلال قطاع غزة “سيتسبب في نسف المفاوضات، وسيعيد أبناءنا في توابيت”.

من جهتها، نقلت “القناة 12” عن عائلات الأسرى قولهم إنه لا يُعقل أن الحكومة لم توافق على الصفقة رغم أنها رأت التسجيلات التي تشير إلى صعوبة أوضاع أبنائهم في غزة.

وذكرت القناة أن الجيش عثر في مناطق مختلفة من قطاع غزة على عشرات المقاطع لأسرى اسرائيليين، إما عادوا أو قُتلوا أو لا يزالون في القطاع.

وفي السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي احتياط من “الفرقة 36” في معارك جنوبي قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 900، وفقا للتقارير الإسرائيلية.