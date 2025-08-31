عائلة تحصّن منزلها بالسلك الشائك في مواجهة اعتداءات المستوطنين شمال رام الله (فيديو)

اضطرت عائلة أبو عليا في بلدة المغير، شمال شرق رام الله، إلى إحاطة منزلها بالسلك الشائك، بعدما أصبح هدفا دائما لهجمات المستوطنين الذين اقتحموا محيط البيت واعتدوا على أرض العائلة مرارا، مما دفع أفرادها إلى البحث عن وسيلة لحماية أنفسهم ومنزلهم.

هدف للمستوطنين

وأوضح عبد اللطيف أبو عليا (55 عاما)، في مقابلة للجزيرة مباشر، أنه يسكن في هذا المنزل منذ تأسيسه، وقبل شق شارع “آلون”.

وأشار إلى أن بيته تحوَّل مع مرور السنوات إلى أقرب نقطة فلسطينية ملاصقة للشارع الاستيطاني، مما جعله عرضة لهجمات متصاعدة من المستوطنين.

وروى عبد اللطيف واحدة من أخطر تلك الهجمات التي وقعت في 12 إبريل/نيسان 2024، حين استُشهد الشاب جهاد أبو عليا على سطح المنزل أثناء محاولته التصدي لهجوم كبير شنه المستوطنون على البيت، وقال “هجم علينا المستوطنون، وكانوا أكثر من 1000 مستوطن وجندي، واستمر الهجوم أكثر من 3 ساعات، وتسبب في استشهاد الشاب جهاد، وإصابة 5 أشخاص”.

أما آخر الاعتداءات فكان في 21 أغسطس/آب 2025، واستمر 3 أيام متواصلة، إذ اقتحم المستوطنون المنطقة بجرافاتهم، واعتدوا على أراضي المغير المحيطة بالمنزل، وجرفوا مساحات واسعة منها، وقطعوا أشجار الزيتون.

“نتناوب على الحراسة”

وأشار الشاب مسلم أبو عليا إلى أنهم اضطروا بسبب تكرار الهجمات إلى إحاطة البيت بسلك شائك لحمايته، فقال “نعيش في هذا المنزل منذ عشرات السنين، والمستوطنون يهاجموننا منذ اليوم الأول، اشترينا السلك الشائك من مالنا الخاص، ونتناوب على حراسة المنزل ليل نهار حتى لا يتمكن المستوطنون من اقتحامه”.

وبحسب تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون 466 اعتداء في الضفة الغربية خلال يوليو/تموز الماضي، أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين، وترحيل قسري لتجمعين بدويين يتكونان من 50 عائلة، مشيرة إلى محاولة إقامة 15 بؤرة استيطانية جديدة.

وبموازاة حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، صعَّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، فقتلوا ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.