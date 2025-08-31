عبد الملك الحوثي: معركتنا ضد إسرائيل مستمرة ولن نتراجع عن نصرة فلسطين (فيديو)

قال عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة أنصار الله في اليمن، إن جماعته ستواصل المسار العسكري والأمني والسياسي ضد إسرائيل، مشددا على أن الشعب اليمني لن يتأثر بحجم المعركة أو مستوى التحديات، وأن موقفه الداعم لفلسطين “راسخ لا يمكن التراجع عنه”.

استهداف وزراء ومدنيين

واستهل الحوثي كلمته المتلفزة، اليوم الأحد، بالتعليق على الاعتداء الإسرائيلي الأخير الذي استهدف ورشة لحكومة “التغيير والبناء” يوم الخميس الماضي، وأدى إلى استشهاد مجموعة من الوزراء والعاملين في المجالات المدنية.

وقال إن هذه الجريمة “تضاف إلى الرصيد الإجرامي للعدو الإسرائيلي”، الذي سبق أن استهدف المدنيين في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق وإيران.

إسرائيل عدو للأمة كلها

ووصف الحوثي إسرائيل بأنها “عدو مجرم يثبت وحشيته وعدوانيته”، مؤكدا أنها لا تلتزم بأي مواثيق أو ضوابط، وأن رصيدها الحقيقي هو “الإجرام وسفك الدماء”.

وأضاف أن “المخطط الصهيوني هو مخطط استعباد واستباحة للأمة”، مشيرا إلى أن إسرائيل تشكل خطرا على الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء.

موقف راسخ إلى جانب فلسطين

وأكد زعيم أنصار الله أن الموقف اليمني في نصرة الشعب الفلسطيني ثابت وراسخ، مبني على أسس دينية وأخلاقية وإنسانية.

وقال “شعبنا يهتف دائما: نحن معكم وإلى جانبكم”، مضيفا أن هذه المساندة تنطلق من إيمان عميق ووعي بخطورة المشروع الصهيوني.

استمرار المسار العسكري والأمني

وشدد الحوثي على أن المسار العسكري ضد إسرائيل مستمر، سواء عبر الصواريخ والطائرات المسيرة أو الحصار البحري، مؤكدا أن هذه العمليات جزء من “المعركة المقدسة” التي يخوضها اليمن إلى جانب فلسطين.

كما أشار إلى أن الأجهزة الأمنية اليمنية ماضية في تحقيق أهدافها، وقد حققت “نجاحات مهمة” في تحصين الجبهة الداخلية وإفشال محاولات العدو لاختراقها.

الشعب اليمني في مواجهة التحديات

وأكد الحوثي أن الشعب اليمني بكافة مكوناته يقف بالمرصاد أمام أي محاولات تهدف إلى خدمة إسرائيل، مشيدا بخروج الملايين في الفعاليات الأسبوعية والأنشطة الشعبية التي تجسد –حسب وصفه– “أعلى مستويات النفير”.

وأضاف أن “شعبنا لن يتأثر بحجم المعركة ولا بمستوى التحديات، بل يزداد ثباتا وصمودا”.

جريمة القرن وفضيحة العصر

وفي سياق كلمته، وصف الحوثي الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بأنها “جريمة القرن وفضيحة العصر”، متهما إياها بالسعي إلى طمس الهوية الإسلامية عبر استهداف المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى.

وأكد أن اليمن يقف في “معركة مقدسة تطيب فيها التضحيات”، وأن كل ما يقدمه الشعب اليمني “ليس خسارة، بل فوز حقيقي في سبيل الله”.