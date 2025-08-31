واصف عريقات: هذا ما كشفت عنه كمائن “صيد البط” وسر تنفيذ المقاومة عمليتها بالليل (شاهد)

قال الخبير العسكري اللواء واصف عريقات إن كمائن “صيد البط” التي نفذتها المقاومة في غزة ضد قوات الاحتلال، كشفت مدى التخبط والارتباك عند القيادتين السياسية والعسكرية الإسرائيلية، وهذا يختلف مع ما يعتقده جيش الاحتلال الذي يَعُد نفسه متفوقا في المنطقة وأنه قادر على تحقيق الإنجازات.

وأضاف لبرنامج “المسائية” على شاشة الجزيرة مباشر أن هذه العملية فضحت المستوى المتدني لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية والتنسيق والتعاون بين الأجهزة وقيادة الجيش سواء في تقدير الموقف التعبوي للمقاومة الفلسطينية أو التنبؤ بوقوع مثل هذه العمليات.

عمليات نوعية للمقاومة

ولفت الخبير العسكري إلى عامل الوقت، إذ إنها وقعت في ذروة الاستعداد الإسرائيلي لعملية إعادة احتلال قطاع غزة، مضيفا “الحشد العسكري الإسرائيلي غير مسبوق، ورغم ذلك استطاع المقاومون الفلسطينيون رصد وتتبع واختراق المواقع الإسرائيلية، وهذا باعتراف الإسرائيليين أنفسهم، عندما قالوا إن هناك 6 طائرات دفعت إما للإسناد أو إجلاء جرحى”.

وأوضح عريقات أنه بعد مرور 693 يوما على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فمن الناحية العسكرية يُكتب للمقاومة أنها قادرة على التنسيق والتواصل، وأن المقاومين استطاعوا تنفيذ عملياتهم رغم المراقبة الإسرائيلية الدقيقة لكل صغيرة وكبيرة بالقطاع.

كمائن الليل

وشدد على أن هذه العملية لها قيمة تختلف عن العمليات الأخرى خصوصا حدوثها خلال الليل، إلى جانب التنوع في استخدام السلاح والتكتيك المستخدم فيها، وكذلك التصدي لجيش الاحتلال سواء المتوغل أو الذي جاء للإسناد “وهذا يدل على أن المقاومة الفلسطينية تطور من أدواتها وتدريبها وقدرتها على متابعة العدو الصهيوني”.

اختلال موازين القوى

وأشار عريقات إلى أن التاريخ العسكري سيسجل اختلال ميزان القوى، فالجندي الإسرائيلي مدجج بأحدث أنواع الأسلحة، ومسند من الطائرات والدبابات بكل أنواعها، في مقابل مقاتل فلسطيني يعيش تحت الأنقاض وبين الركام، ومحاصر على مدار 22 شهرا لا يوجد له أي دعم.

وشهدت الأيام القليلة الماضية هجمات مركزة على قوات الاحتلال في حيَّي الزيتون والصبرة بمدينة غزة شمالي القطاع، إضافة إلى منطقة شرقي مدينة حمد في خان يونس جنوبي القطاع، وفق منصات إعلامية إسرائيلية.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوة إنقاذ تابعة للجيش حاولت إجلاء المصابين لكنها وقعت في كمين محكم للمقاومة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وفقدان الاتصال بـ4 جنود.

وأشارت إلى أن ست مروحيات عسكرية شاركت في عمليات إجلاء الجرحى، ووصفت هذه التطورات بأنها الحدث الأمني الأصعب منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.