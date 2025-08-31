“لأجلها كل شيء يهون”.. تونسي يهب قاربه النادر لـ”أسطول الصمود” المتجة نحو غزة (شاهد)

في لفته إنسانية مميزة، وهب المواطن التونسي حسام الدين بن طاهر قاربه النادر لأسطول الصمود نحو غزة.

وقال ابن طاهر في حديثه مع الجزيرة مباشر إنه كان يتصفح موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وصادفه مقال، وعندما فتحه وجده يتحدث عن أسطول الصمود، مضيفا “قلت في نفسي: إذا لم أشارك فستبقى وصمة عار على وجهي، لأنه لديَّ كل ما يلزم لكي أشارك”.

"كل شيء يهون لأجل فلسـ ـطين".. تونسي يهب قاربه النادر لأسطول الصمود نحو غـ ـزة#الجزيرة_مباشر #تونس pic.twitter.com/OMeT8xJ2D1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 31, 2025

ولم يكتفِ المواطن التونسي بالتبرع بقاربه الذي اشتراه عام 2011، ولا يوجد منه سوى 11 نسخة في العالم، ولكن قرر قيادته بنفسه حتى سواحل غزة، مؤكدا أن كل شيء يهون لأجل فلسطين.

التضحية من أجل فلسطين أكبر ميراث

وشدد على أنه يفضل الكفاح من أجل الحق على أن يترك هذا القارب لأولاده ميراثا، لافتا إلى أن أكبر درس قد يعلّمه لأطفاله هو التضحية من أجل فلسطين، ولو أن الروح قد تُعطى لأعطى روحه إلى طفل صغير.

وعند سؤال مذيع الجزيرة مباشر عمر فياض عن فرضية أحد السيناريوهات بالسماح للأسطول بالوصول إلى غزة وعدم السماح لهم بالعودة، أجاب ابن طاهر بأنه مستعد لكل السيناريوهات.

وينطلق أسطول الصمود من مدينة برشلونة الإسبانية بمشاركة 70 سفينة، تحمل متضامنين من 44 دولة، في أضخم محاولة لكسر حصار غزة منذ عام 2007.