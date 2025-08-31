لبنان.. حرائق وتدمير منازل بالنبطية جراء غارات إسرائيلية (فيديو)

ألحقت غارات إسرائيلية استهدفت قضاء النبطية جنوبي لبنان، اليوم الأحد، أضرارا بمنازل وأدت إلى اندلاع حرائق كبيرة في أحراج بالقضاء.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر أن غارة إسرائيلية استهدفت أطراف مدينة النبطية، فيما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جديدة على مرتفع علي الطاهر في محيط المدينة.

ونفذت طائرات جيش الاحتلال غارات أخرى على بلدة كفررمان، في حين استهدفت غارة إسرائيلية منزلا في بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان، وفق مراسلنا.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن “الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت صباح اليوم عدوانا جويا بـ10 غارات على أحراج قريتي علي الطاهر وكفرتبنيت بقضاء النبطية”.

وأوضحت أن سلسلة غارات جوية (إسرائيلية) أشبه بزنار ناري استهدفت حرج علي الطاهر والدبشة في الأطراف الشمالية الشرقية لبلدة النبطية الفوقا.

ووفق الوكالة، تسبب ذلك بتطاير الحجارة على طريق كفرتبنيت-الخردلي وقطعها، كما تضررت منازل في قرية النبطية الفوقا، ومحال تجارية في كفرتبنيت.

وأضافت الوكالة، أن صاروخا إسرائيليا سقط على طريق درب القمر في ميفدون (بالنبطية) دون أن ينفجر، فيما تتابع الجهات المعنية الوضع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت الوكالة أن “الغارات الجوية المعادية تستهدف هذه المنطقة وبشكل عنيف للمرة الثالثة خلال أقل من 3 أشهر”.

وتسببت الغارات اليوم بأضرار مادية في الكثير من المنازل في النبطية الفوقا، حيث تحطم زجاج منازل ومحال تجارية ، فضلا عن تصدعات فيها، وفق الوكالة.

كما اندلعت حرائق كبيرة في حرج قرية علي الطاهر بسبب الغارات الإسرائيلية، وعملت فرق الدفاع المدني اللبناني والهيئة الصحية الإسلامية (مستقلة) وكشافة الرسالة الإسلامية (أهلية) على محاصرتها وإخمادها.

وفي وقت سابق الأحد، قال جيش الاحتلال في بيان: “هاجمت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو قبل قليل بنى تحتية عسكرية في جنوب لبنان ومن بينها بنى تحتية في موقع تابع لحزب الله في منطقة جبل شقيف”.

ولم يعقب حزب الله فورا على ما أورده بيان جيش الاحتلال.

#عاجل 🔸 جيش الدفاع الإسرائيلي يهاجم جنوب لبنان: استهداف بنى تحتية تحت أرضية تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة جبل الشقيف 🔸أغارت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو قبب قليل على بنى تحتية عسكرية في جنوب لبنان ومن بينها بنى تحتية تحت أرضية في موقع تابع لمنظمة حزب الله الإرهابية في… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 31, 2025

ورغم التوصل إلى اتفاق في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعد عدوان إسرائيلي على لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2023 تحول في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة، تواصل تل أبيب خرق الاتفاق وتشن غارات على مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان وتزعم أنها تستهدف مخازن أسلحة وبنى تحتية لـحزب الله، كما لا تزال تحتل 5 تلال سيطرت عليها في الحرب الأخيرة.

وفي 27 نوفمبر 2024، بدأ سريان وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3000 مرة، ما أسفر عن ما لا يقل عن 282 شهيدا و604 جرحى، وفق بيانات رسمية.