مدير إسعاف غزة للجزيرة مباشر: نواجه صعوبات في انتشال جثامين الشهداء (فيديو)

قال فارس عفانة، مدير الإسعاف والطوارئ بجهاز الخدمات الطبية في قطاع غزة، للجزيرة مباشر إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي كثفت مؤخرا من استهداف المنازل والخيام في جميع المحاور.

وأضاف عفانة في لقاء مباشر، اليوم الأحد، أن طواقم الإسعاف تواجه صعوبات من أجل الوصول إلى المناطق الشرقية من جباليا، خاصة جباليا النزلة، وحي الزيتون لانتشال جثامين الشهداء جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال يتعمد قصف البنايات العالية وتدميرها، كما يستهدف أيضا منتظري المساعدات.

وحذر عفانة من أن حجم الكارثة سيتضاعف إذا تم اجتياح واحتلال مدينة غزة، مشيرا إلى أن هناك صعوبات في تشغيل سيارات الإسعاف بسبب نفاد قطاع الغيار اللازمة.

وطالب مدير إسعاف قطاع غزة العالم بالتدخل العاجل من أجل وقف المذبحة بحق الفلسطينيين في القطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بوصول 9 شهداء إلى مجمع الشفاء الطبي إثر قصف استهدف منتظري المساعدات بمنطقة محور زيكيم شمالي غزة.

وأضاف أن 8 أشخاص على الأقل استشهدوا وأصيب عدد آخر جراء غارات استهدفت شققا سكنية بمدينة غزة.