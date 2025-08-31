مظاهرات أمام منازل وزراء إسرائيليين للمطالبة بوقف الحرب وصفقة تبادل الأسرى (فيديو)

شهدت إسرائيل، اليوم الأحد، موجة احتجاج حيث تظاهر العشرات أمام منازل وزراء الدفاع والخارجية والشؤون الاستراتيجية، وسط مطالبات متزايدة بإنهاء الحرب على غزة، والتوصل إلى صفقة لإعادة جميع الأسرى المحتجزين لدى المقاومة في غزة.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، بدأ المحتجون مظاهراتهم في ساعات الصباح الأولى، واحتشدوا أمام منازل بعض وزراء الحكومة، منهم إسرائيل كاتس وزير الدفاع وجدعون ساعر وزير الخارجية ورون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية، مطالبين بوقف الحرب وسرعة إنجاز صفقة لإعادة الأسرى.

وذكرت وسائل الإعلام أن بعض المحتجين رفعوا صور الأسرى وسط هتافات “الحكومة تخذلنا” و”لن نتوقف حتى يعود جميع الأسرى”، إضافة إلى كلمات مؤثرة من أقارب أسرى نادوا بعودة أحبائهم.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع استمرار المظاهرات والخطوات الاحتجاجية الأخرى مثل تعطيل الطرق، التي نظمتها “منتدى عائلات الأسرى والمفقودين” لزيادة الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لاتخاذ خطوات فورية لإنقاذ مَن تبقى من الأسرى وإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ نحو سنتين.