“ميس ريتشيل” توجه رسالة مؤلمة إلى الكونغرس وتذكّر العالم بقصة الطفلة رهف (شاهد)

وجهت صانعة محتوى الأطفال الشهيرة “ميس ريتشيل” رسالة إلى أعضاء الكونغرس الأمريكي، تطالبهم فيها بإدخال الحليب والغذاء إلى الأطفال المجوَّعين في قطاع غزة.

وقالت ميس ريتشيل في رسالتها مخاطبة أعضاء الكونغرس “التاريخ سينظر إليكم في يوم ما ويسأل: من منكم تحرك من أجل إيقاف التجويع؟”.

وظهرت ميس ريتشيل في مقطع الفيديو ومعها طفلة صغيرة، قائلة “الصغيرة سوزي شعرت بالجوع منذ 20 دقيقة، فقمت بإطعامها بالحليب الصناعي، وحينها كنت أفكر في الأمهات بقطاع غزة اللاتي لا يستطعن الحصول على حليب الأطفال، ولا يستطعن إرضاع أطفالهن طبيعيا لأنهن يعانين سوء التغذية”.

ميس ريتشيل توجه رسالة إلى أعضاء الكونغرس لإدخال الحليب لأطفال #غزة pic.twitter.com/wP98L4Z68Z — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) August 30, 2025

“صرخة الجوع هي نفسها في كل مكان”

وأضافت “لا أستطيع تخيل الألم الذي أشعر به عندما أسمع صرخة الجوع من طفلي ولا أستطيع إرضاعه”، مؤكدة أن “هذا لا علاقة له بالسياسة، فصرخة الجوع هي نفسها في كل مكان”.

ووصفت قسوة الأوضاع التي يعانيها الأطفال في قطاع غزة بقولها “من القسوة المطلقة أن يكون لديك حليب الأطفال على بُعد أميال، في الوقت الذي لا يمكن للأطفال في غزة الحصول عليه”.

وطالبت أعضاء الكونغرس بالتوقيع على خطاب لإدخال الحليب والغذاء والمساعدات إلى قطاع غزة، مضيفة “لا يهم إن كنت جمهوريا أو ديمقراطيا، الأمر يتعلق بإطعام الأطفال بالحليب الصناعي”.

“الناس لا يريدون المشاركة بقتل الأطفال”

ومضت ميس ريتشيل لتؤكد أن “الناس لا يريدون المشاركة بتجويع الأطفال، ولا يريدون أن يكونوا طرفا بمقتل 18 ألف طفل في غزة”.

وأشارت إلى أن “بعض الأمهات عبَّرن عن رغبتهن في إرسال حليب الرضاعة الطبيعي إلى غزة، والكل يتساءل عن كيفية إيصال الطعام إلى أطفال غزة، في حين تمتلكون أنتم (أعضاء الكونغرس) القدرة على ذلك، ونحن نتوسل إليكم”.

الطفلة رهف

وتحدثت ميس ريتشيل عن لقائها مع إحدى الأمهات من غزة، وهي إسراء التي تعمل معلمة ولديها أطفال مثلها، منهم الطفلة رهف التي فقدت ساقيها، ومع ذلك فهي “الأكثر لطفا وذكاء ومحبة، ووقع العالم كله في حبها”.

وكانت رهف قد فقدت ساقيها في غارة جوية إسرائيلية، وبدأت رحلة للعلاج خارج قطاع غزة، وظهرت في مقطع “فيديو” مع ميس ريتشيل لتتحدث عن مأساة أشقائها الذين لا يزالون في غزة، حيث يعانون الجوع الشديد ولا يمكنهم الذهاب إلى المدرسة كما يفعل بقية أطفال العالم.

وختمت ميس ريتشيل رسالتها بقولها “دعونا لا نسمح بموت طفل آخر من الجوع في غزة”.

إحدى أبرز المؤثرين

يُذكر أن مجلة “رولينغ ستون” الأمريكية المرموقة اعتبرت ميس ريتشيل من أبرز المؤثرين عام 2025، واختارتها في المرتبة الثالثة ضمن عشرات الآلاف من صناع المحتوى في العالم لدفاعها عن أطفال غزة.

ووصفت المجلة ما تقوم به ميس ريتشيل بقولها “لم يدافع أي صانع محتوى آخر عن رسالة قناته بقوة وجرأة مثل ميس ريتشيل، إذ إنها أصبحت مركزا للحوار عن الأطفال الذين يعانون سواء في غزة أو السودان أو أوكرانيا أوالكونغو“.

ويعاني الأطفال في غزة ويلات الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلفت أكثر من 63 ألف شهيد، أكثرهم من الأطفال والنساء، ونحو 160 ألف مصاب، إضافة إلى مجاعة أكدتها الامم المتحدة أخيرا.