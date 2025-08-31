نتنياهو: استهدفنا “أبو عبيدة” والجيش بدأ تنفيذ قرار الكابينت (فيديو)

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل استهدفت “أبو عبيدة” المتحدث باسم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في عملية مشتركة نفذها الجيش وجهاز المخابرات الداخلي (الشاباك).

وقال نتنياهو خلال اجتماع حكومي “ما زلنا لسنا متأكدين من النتيجة النهائية. أرجو أن يكون قد قُتل، لكن هذا الأمر ربما لا يوجد من يعلق عليه عند حماس، إذن قد يستغرق الأمر أياما”.

وأضاف أن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) قرر “هزيمة حماس وتحرير جميع المختطفين، والجيش بدأ تنفيذ هذا القرار”.

من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في منشور عبر منصة اكس “تم القضاء على المتحدث باسم حماس أبو عبيدة في غزة”.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت، اليوم الأحد، إن “جهات أمنية إسرائيلية أبدت تفاؤلا حذرا حيال احتمال نجاح محاولة تصفية ‘أبو عبيدة’، وذلك في غارة جوية دقيقة استهدفت موقعا في مدينة غزة يُعتقد أنه كان موجودا فيه”.

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله “إذا تبيَّن أن ‘أبو عبيدة’ كان فعلا في موقع الاستهداف، فلا أمل في نجاته”. وأوضح المصدر أن الغارة استهدفت مخبزا محليا في غزة، إذ تشير التقديرات الاستخبارية إلى احتمال وجوده بداخله وقت الهجوم.

وذكرت الهيئة أن الغارة نُفذت باستخدام ذخيرة دقيقة وتحت مراقبة جوية مباشرة “بعد ورود معلومات استخبارية عالية الجودة من ‘الشاباك’ و’أمان’ قبل العملية بوقت قصير. وقد أديرت العملية من غرفة عمليات خاصة تابعة لجهاز الشاباك، نظرا لمكانة ‘أبو عبيدة’ المركزية داخل حركة حماس”.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من حركة حماس أو جناحها العسكري “كتائب القسام“.

البيان الأخير لـ”أبو عبيدة”

ومساء الجمعة، صدر بيان عن “أبو عبيدة” حذّر فيه من أن خطط الاحتلال لاحتلال غزة ستكون “كارثية على قيادته السياسية والعسكرية”، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي “سيدفع ثمن هذه الخطط من دماء جنوده”، وأن ذلك “قد يزيد من فرص أسر جنود جدد”.

وأكد في البيان الذي نشرته قناته الرسمية على تليغرام، أن “المجاهدين في حالة استنفار وجهوزية عالية ومعنويات مرتفعة، وسيقدّمون نماذج فذة في البطولة والاستبسال”، موضحا أنهم “سيعلمون الغزاة دروسا قاسية خلال المعارك القادمة”.

وبعد ساعات من بيان “أبو عبيدة”، أفادت منصات إعلامية إسرائيلية بتعرّض قوات الاحتلال لثلاث هجمات صعبة في حيي الزيتون والصبرة بمدينة غزة وشرقي مدينة حمد في خان يونس، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين.

كما أفادت بفقدان الاتصال بأربعة جنود إسرائيليين في غزة، وأن الجيش يبحث عنهم، بينما شاركت 6 مروحيات في إجلاء الجنود المصابين. وذكرت أن الحدث الأمني الجاري في غزة هو “الأصعب” منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

يُشار إلى أن آخر ظهور لـ”أبو عبيدة” كان في مقطع مصور بثته قناة الجزيرة في 18 يوليو/ تموز الماضي، أكد فيه أن المقاومة الفلسطينية ماضية في معركتها ضد الاحتلال الإسرائيلي، متوعدا بتوسيع معركة الاستنزاف ومهاجمة قوات الاحتلال حتى آخر رمق.