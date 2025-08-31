“هل تدعم إسرائيل أم حماس؟”.. استطلاع لجامعة هارفارد يكشف مفاجأة

ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، السبت، أن استطلاعا للرأي شمل مجموعة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 24 عاما، أوضح أن 60% منهم يفضلون حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أن الاستطلاع، الذي وصفته بأنه “مثير للقلق”، وقامت به جامعة هارفارد ومؤسسة هاريس، أوضح أن هذه هي الفئة العمرية الوحيدة التي أظهرت دعمها لحركة حماس.

ومن بين مجموعة واسعة من الأسئلة، طرح الاستطلاع على المشاركين عبر الإنترنت السؤال التالي “في الصراع بين إسرائيل وحماس، هل تدعم إسرائيل أكثر أم حماس؟”.

تحوُّل واضح بين الأجيال

وأوضح الاستطلاع تحولا واضحا بين الأجيال تجاه دعم حماس أم إسرائيل في الحرب الدائرة في قطاع غزة، إذ ارتفعت نسبة المؤيدين لإسرائيل قليلا إلى 65% في الفئة العمرية من 25 إلى 34 عاما، ثم إلى 70% من 35 إلى 44 عاما، وبلغت 84% بين من تتراواح أعمارهم من 55 إلى 64 عاما.

كما أوضح الاستطلاع اختلافا واضحا، على أساس حزبي في تأييد إسرائيل، حيث أيدها 67% من الديمقراطيين الذين شملهم الاستطلاع، بينما ارتفعت النسبة إلى 82% في صفوف الجمهوريين.

وأظهر الاستطلاع أن 58% من الأمريكيين يرون أنه يجب على إسرائيل الموافقة على صفقة لتبادل الأسرى إذا غادرت حماس غزة.

وأُجري الاستطلاع عبر الإنترنت على 2025 ناخبا أمريكيا مسجلا خلال يومَي 20 و21 أغسطس/آب الجاري.

وكانت حماس قد أعلنت موافقتها على مقترح لوقف إطلاق النار في غزة تقدمت به قطر ومصر، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض المقترح، ويصر على المضي قدما في خططه لاحتلال مدينة غزة.