“واشنطن بوست” تنشر خطة مقترحة لمستقبل قطاع غزة بعد الحرب

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، يوم الأحد، إن هناك خطة يتم تداولها في أوساط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمستقبل قطاع غزة بعد الحرب.

وذكرت أن الخطة حملت اسم “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن الخطة تقضي بأن تدير الولايات المتحدة القطاع لنحو 10 سنوات على الأقل، كما تنص على نقل سكان القطاع بشكل مؤقت داخليا وخارجيا وإعادة بناء القطاع وتحويله إلى منتجع سياحي ومركز صناعي.

وقالت واشنطن بوست إن الخطة، التي اطّلعت عليها، المؤلفة من 38 صفحة، تنص على أن سكان قطاع غزة، البالغ عددهم مليوني نسمة، سيغادرونه إما “طوعا” إلى بلد آخر أو إلى مناطق “مقيدة وآمنة” داخل القطاع خلال إعادة الإعمار.

وذكرت الصحيفة أنه حسب الخطة، سيحصل كل من يملك أرضا على “رمز رقمي” مقابل حقوق إعادة تطوير ممتلكاته، مضيفة أن كل فلسطيني غادر سيحصل على 5 آلاف دولار نقدا وإعانات مالية لتغطية إيجار 4 سنوات. وأضافت أنهم سيحصلون أيضا على الطعام لمدة عام.

وقالت الصحيفة إن الخطة تسمى “صندوق إعادة الإعمار والتسريع الاقتصادي والتحول في غزة”، ووضعتها مؤسسة غزة الإنسانية.

وتنسق المؤسسة مع الجيش الإسرائيلي وتستعين بشركات أمنية ولوجستية أمريكية خاصة لإدخال المساعدات الغذائية إلى غزة.

وقالت الأمم المتحدة في أوائل أغسطس/آب الماضي إن أكثر من ألف شخص لقوا حتفهم في أثناء محاولتهم تلقي المساعدات في غزة منذ بدء “مؤسسة غزة الإنسانية” العمل في مايو/أيار الماضي، معظمهم قُتلوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية العاملة بالقرب من مواقع المؤسسة.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن ترامب لأول مرة أن على الولايات المتحدة “السيطرة” على القطاع وإعادة بنائه ليكون “ريفييرا الشرق الأوسط” بعد نقل السكان الفلسطينيين إلى أماكن أخرى.