يسرائيل هيوم: خطة “ديرمر” تقضي بسيادة إسرائيلية على غور الأردن بالضفة الغربية

كشف موقع صحيفة يسرائيل هيوم عن أن الخطة التي يروج لها وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر وكبار المسؤولين الحكوميين الأمريكيين بشأن الضفة الغربية تعتمد على فرض سيادة جزئية فقط على منطقة غور الأردن، خلافا لتطلعات بعض وزراء الحكومة الإسرائيليين الذين كانوا يأملون فرض سيادة كاملة على معظم الضفة الغربية.

وأوضح الموقع أن هذه الخطة تستند إلى توافق واسع داخل إسرائيل، كما يأمل ديرمر أن تحظى بدعم من الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة، لكنها تثير جدلا داخليا.

ويرى مسؤول حكومي كبير مطلع على تفاصيل الخطة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدفع نحو سيادة جزئية، وأنه قد يتعرض لانتقادات من الأوروبيين ولو تخلّى عن سيادة كاملة على أراضي الضفة كان يمكن الحصول على اعتراف أمريكي بها من إدارة ترامب.

اجتماعات الحكومة وموقف الوزراء

وتوقع الموقع أن يقدم وزراء الكابينيت الإسرائيلي في الساعات القادمة إحاطة حول خطط الحرب في غزة، لكن الاجتماع لن يشمل أي تطورات بشأن صفقة إعادة المختطفين، إذ لم يحدث أي تقدم في هذا الملف. ومع ذلك، سيتاح للوزراء الإدلاء بآرائهم حول خطوات الرد على السلطة الفلسطينية، وخاصة تطبيق السيادة في الضفة الغربية، بحسب الموقع الإسرائيلي.

ضغوط من منظمات إسرائيلية

قبل أسبوعين، انضمت عدة منظمات إسرائيلية إلى دعوة مجلس المستوطنات لتطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية وغور الأردن وقطاع غزة.

وذكرت هذه المنظمات في رسالة إلى نتنياهو أن إسرائيل تمر بلحظة حاسمة ويجب اتخاذ قرار بتطبيق السيادة، مشيرة إلى أن العالم يشهد تصاعد الدعوات إلى إقامة دولة فلسطينية، وأن هناك خيارين: إما الانصياع للضغط الدولي أو فرض السيادة.

وأضافت المنظمات أن السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية هي مصلحة للجميع، معتبرة أن الوقت الراهن هو ساعة حسم بالنسبة للسياسة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

الخلافات الداخلية

يأتي الكشف عن خطة ديرمر في وقت يتباين فيه الموقف داخل الحكومة الإسرائيلية، إذ يضغط بعض الوزراء لفرض سيادة كاملة على الضفة الغربية بينما يصر نتنياهو على السيادة الجزئية، في محاولة لتجنب تصعيد دبلوماسي مع الأوروبيين والحصول على قبول أمريكي محدود في المرحلة الحالية.