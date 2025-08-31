يشربون من البحر.. نازحون يلجؤون إلى حفر الأرض في خان يونس بحثا عن المياه (شاهد)

لجأت العائلات الفلسطينية في جنوب قطاع غزة إلى الحفر داخل باطن الأرض بحثا عن خطوط المياه القديمة التي دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر محاولات الأهالي للحصول على المياه الصالحة للشرب.

وقال أحد النازحين في مخيم الوحدة “ماذا نفعل؟ نحفر على أمل الحصول على المياه، فغالبا لا تأتينا المياه الصالحة للشرب إلا مرة واحدة كل أسبوع، ونحن نعيش بمخيم مهمش للغاية”.

مياه البحر الملجأ الوحيد

وعلى جانب آخر، بات النازحون يلجؤون إلى مياه البحر لاستخدامها بسبب شح المياه، وتحديدا في منطقة المواصي بخان يونس، إذ إن المياه المتوفرة غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وقال إحدى النساء إنهم اضطروا إلى استخدام مياه البحر المالحة في كل شيء، غسل الأواني والطعام والاستحمام، مضيفة “نضطر للقدوم يوميا ثلاث مرات فقط من أجل هذا العمل”.

ووفق المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، فإن محافظة خان يونس تضم نحو 890 مخيما للنازحين منتشرة في أنحائها المختلفة، خاصة في المواصي، وتحتوي هذه المخيمات على زهاء 78 ألف خيمة.

وأكد الثوابتة في تصريحات سابقة أن الاحتلال يهدف من وراء تشديد الخناق على خان يونس إلى تحقيق جملة من الأهداف العسكرية والسياسية والاستراتيجية، أبرزها إحداث تفريغ سكاني واسع عبر سياسة التهجير القسري والتدمير الشامل، في إطار ما يُعرف بمخطط “المنطقة العازلة” القائم على اقتطاع أجزاء من جنوب القطاع وتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي فيه.