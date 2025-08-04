الصليب الأحمر يرد على طلب نتنياهو بشأن الأسرى الإسرائيليين في غزة

رد المتحدث باسم الصليب الأحمر، اليوم الاثنين، على طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالتدخل وتوصيل الطعام والأدوية إلى الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وكان نتنياهو قد اتصل برئيس بعثة الصليب الأحمر الإقليمي جوليان لاريسون، وطالبه بـ”تدخل فوري” لتقديم الغذاء والعلاج للأسرى الإسرائيليين في غزة.

وجاء الاتصال بعد نشر كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تسجيلا مصورا ظهر فيه الأسير الإسرائيلي أفياتار دافيد، يتحدث بصوت شاحب ونبرة يائسة عن معاناته المستمرة من نقص الغذاء وسوء وضعه الصحي، في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، ما أدى إلى مجاعة كبيرة في القطاع.

وفي تصريحات لشبكة سي إن إن الأمريكية، أكد جاكوب كورتزر، منسق الاتصالات باللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي المحتلة، عدم وجود إمكانية الوصول إلى الأسرى الإسرائيليين في غزة، من دون وقف إطلاق النار.

وأضاف المتحدث “لا يمكن لموظفينا زيارة قطاع غزة حيث لا تزال الظروف الأمنية صعبة للغاية”.

وأشار كورتزر إلى أن التعامل مع الوضع الإنساني في غزة يحتاج إلى مساحة للعمل وضمانات للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية.

وأمس الأحد، أكد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، استعداد الكتائب للتعامل بإيجابية، والتجاوب مع أيّ طلب للصليب الأحمر بإدخال أطعمة وأدوية للأسرى الإسرائيليين.

وفي تدوينات نشرها عبر قناته على منصة تلغرام، اشترط أبو عبيدة لقبول ذلك “فتح الممرات الإنسانية بشكل طبيعي ودائم لمرور الغذاء والدواء لعموم أبناء الشعب الفلسطيني في كل مناطق قطاع غزة، ووقف الطلعات الجوية للعدو بكل أشكالها في أوقات استلام الطرود للأسرى”.

وأوضح أبو عبيدة أن “كتائب القسام لا تتعمد تجويع الأسرى، لكنهم يأكلون مما يأكل منه مجاهدونا وعموم أبناء شعبنا، ولن يحصلوا على امتياز خاص في ظل جريمة التجويع والحصار”.