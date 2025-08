دولة جديدة تنضم لعمليات إسقاط المساعدات جوا في غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن كندا شاركت لأول مرة، اليوم الاثنين، في عمليات إسقاط مساعدات عبر الجو لسكان قطاع غزة.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان أن عمليات الإنزال شملت إسقاط 120 حزمة من المساعدات الإنسانية في أنحاء قطاع غزة من قِبل ست دول مختلفة، وذلك في إطار التعاون بين إسرائيل وكل من الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر وألمانيا وبلجيكا وكندا.

وزعم جيش الاحتلال أنه يواصل اتخاذ سلسلة من الخطوات بهدف تحسين الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة.

من جهته، أعلن رئيس وزراء كندا مارك كارني مشاركة الجيش الكندي في إسقاط المساعدات، مؤكدا في منشور على منصة إكس أن الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم بسرعة.

وأوضح كارني أن كندا تكثف جهودها مع شركائها الدوليين لوضع خطة سلام موثوقة، وأنها ستضمن وصول المساعدات بالقدر اللازم.

Early this morning, the Canadian Armed Forces airdropped life-saving aid into Gaza. The humanitarian disaster in Gaza is rapidly deteriorating. Canada is intensifying our efforts with international partners to develop a credible peace plan and will ensure aid moves forward at… pic.twitter.com/jyahhKHqjK

في السياق، أفادت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، بإسقاط 21600 رطل من المساعدات.

وأكدت في منشور على منصة إكس أنها تواصل التواصل مع نظيرها الأردني أيمن الصفدي، لضمان وصول المساعدات الكندية إلى غزة جوا وبرا.

More much needed aid delivered to Palestinians in Gaza today. A Canadian Armed Forces CC-130J Hercules flew a successful mission over Gaza and airdropped 21 600lbs of aid.

I continue to stay in touch with my Jordanian counterpart so that Canadian aid makes it way into Gaza… https://t.co/0PS8HI63p0

— Anita Anand (@AnitaAnandMP) August 4, 2025