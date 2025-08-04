دولة جديدة تنضم لعمليات إسقاط المساعدات جوا في غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن كندا شاركت لأول مرة، اليوم الاثنين، في عمليات إسقاط مساعدات عبر الجو لسكان قطاع غزة.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان أن عمليات الإنزال شملت إسقاط 120 حزمة من المساعدات الإنسانية في أنحاء قطاع غزة من قِبل ست دول مختلفة، وذلك في إطار التعاون بين إسرائيل وكل من الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر وألمانيا وبلجيكا وكندا.

وزعم جيش الاحتلال أنه يواصل اتخاذ سلسلة من الخطوات بهدف تحسين الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة.

#عاجل لأول مرة بمشاركة كندا: تم إنزال 120 حزمة من المساعدات الإنسانية في أنحاء قطاع غزة من قبل ست دول مختلفة بناءً على توجيهات المستوى السياسي، وفي إطار التعاون بين إسرائيل وكل من #الإمارات العربية المتحدة، والأردن، ومصر، وألمانيا، وبلجيكا وكندا، يواصل جيش الدفاع، من خلال وحدة… — كابتن إيلا Captain Ella (@CaptainElla1) August 4, 2025

من جهته، أعلن رئيس وزراء كندا مارك كارني مشاركة الجيش الكندي في إسقاط المساعدات، مؤكدا في منشور على منصة إكس أن الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم بسرعة.

وأوضح كارني أن كندا تكثف جهودها مع شركائها الدوليين لوضع خطة سلام موثوقة، وأنها ستضمن وصول المساعدات بالقدر اللازم.

Early this morning, the Canadian Armed Forces airdropped life-saving aid into Gaza.



The humanitarian disaster in Gaza is rapidly deteriorating. Canada is intensifying our efforts with international partners to develop a credible peace plan and will ensure aid moves forward at… pic.twitter.com/jyahhKHqjK — Mark Carney (@MarkJCarney) August 4, 2025

في السياق، أفادت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، بإسقاط 21600 رطل من المساعدات.

وأكدت في منشور على منصة إكس أنها تواصل التواصل مع نظيرها الأردني أيمن الصفدي، لضمان وصول المساعدات الكندية إلى غزة جوا وبرا.

More much needed aid delivered to Palestinians in Gaza today. A Canadian Armed Forces CC-130J Hercules flew a successful mission over Gaza and airdropped 21 600lbs of aid. I continue to stay in touch with my Jordanian counterpart so that Canadian aid makes it way into Gaza… https://t.co/0PS8HI63p0 — Anita Anand (@AnitaAnandMP) August 4, 2025

ولا تمثل عمليات إسقاط المساعدات جوا إلا نسبة ضئيلة من المساعدات التي يمكن إدخالها برا عن طريق الشاحنات، خاصة في ظل المجاعة التي يعانيها قطاع غزة، نتيجة الحصار الإسرائيلي منذ مارس/آذار الماضي، الذي أدى إلى استشهاد العشرات جراء سوء التغذية. كما تؤدي في بعض الأحيان إلى تدمير خيام النازحين واستشهاد عدد من سكان غزة، نتيجة سقوط صناديق المساعدات عليهم.

واليوم الاثنين، استشهد ممرض فلسطيني وسط قطاع غزة، جراء سقوط صندوق مساعدات خلال عملية إنزال جوي.

وتتصاعد انتقادات محلية ودولية لعمليات الإنزال الجوي، إذ توصف بأنها غير فعالة وتفتقر إلى الجدوى.

وأكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن عمليات الإنزال الجوي التي تجري فوق قطاع غزة أكثر تكلفة 100 مرة من شاحنات المساعدات.

وأضاف عبر حسابه على إكس “إذا كانت هناك إرادة سياسية للسماح بعمليات الإنزال الجوي، وهي مكلفة للغاية وغير كافية وغير فعالة، فيجب أن تكون هناك إرادة سياسية مماثلة لفتح المعابر البرية”.

Airdrops are at least 100 times more costly than trucks

Trucks carry twice as much aid as planes. If there is political will to allow airdrops – which are highly costly, insufficient & inefficient, there should be similar political will to open the road crossings. As the… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) August 1, 2025

وقال المسؤول الأممي “في حين أن سكان غزة يتضورون جوعا حتى الموت، فإن الطريقة الوحيدة للاستجابة للمجاعة هي إغراق غزة بالمساعدات”.

وأضاف لازاريني أن الأونروا، وهي أكبر وكالة تابعة للأمم المتحدة، لديها 6 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات عالقة خارج غزة تنتظر الضوء الأخضر للدخول.