رئيس الأركان الإسرائيلي يخشى على مصير جنوده مع طول الوقت في غزة

تعيش المؤسسة العسكرية الإسرائيلية حالة من عدم اليقين تجاه المشهد في قطاع غزة وهو ما دفع أن رئيس الأركان إيال زامير لمطالبة القيادة السياسية بتحديد استراتيجي واضح لمستقبل العدوان على غزة داعيا إلى المرونة في التوصل إلى صفقة تبادل.

وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن رئيس الأركان حذر في محادثات مغلقة من أن بقاء قوات جيش الاحتلال في غزة لفترة طويلة ينهك الجيش ويخدم حركة المقاومة الإسلامية(حماس).

وأكد زامير أن الجيش أمامه خيارين إما احتلال كامل لغزة وهو خيار لا يفضله، أو التحصن في مناطق استراتيجية واستنزاف حماس منها.

زيارة أمريكا وتعثر المفاوضات

قالت صحيفة جيروزاليم بوست، أمس الأحد، نقلا عن مصادر إن رئيس الأركان الإسرائيلي ألغى زيارة رفيعة المستوى إلى الولايات المتحدة كانت مقررة الثلاثاء، وأنه قرر البقاء في إسرائيل في ظل تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن زامير ربط مغادرته إلى الولايات المتحدة بتحقيق وقف إطلاق نار دائم في غزة.

خلافات القيادة الإسرائيلية

وتتزامن هذه التطورات مع حديث وسائل إعلام إسرائيلية خلال الأيام القليلة الماضية، عن خلافات كبيرة بين القيادتين السياسية والعسكرية فيما يخص إدارة الحرب وملف الأسرى في قطاع غزة.

ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أن زامير، أبلغ المستوى السياسي بأن الجيش “استنفد القتال في غزة”، في ظل تآكل قدرات القوات الميدانية بعد 8 أشهر من العمليات المتواصلة.

وخلال المشاورات الأمنية الأخيرة داخل “الكابينت”، عبر زامير بشكل واضح عن موقف الجيش، بأن العمليات العسكرية وصلت إلى حدودها القصوى، ولا بد من التوجه إلى وقف إطلاق نار وصياغة صفقة تبادل أسرى كخيار واقعي وضروري.

بيد أن هذا الموقف قوبل برفض قاطع من نتنياهو وأنصاره، الذين هاجموا زامير بشدة خلال الجلسات المغلقة، متهمين إياه بالانهزامية والانجرار خلف أجندة تقود إلى “تقويض الانتصار”.

وفي 6 يوليو/تموز الماضي، بدأت حماس وإسرائيل جولة مفاوضات غير مباشرة بالدوحة، لبحث التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار، بوساطة قطر ومصر ودعم أمريكي، لكن تل أبيب وحليفتها واشنطن أعلنتا قبل أيام سحب فريقي بلديهما للتشاور.

ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يتهرب بطرح شروط جديدة بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.