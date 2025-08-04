“عرباتكم أضحت خرابا”.. المقاومة تعلن تدمير آلية عسكرية وناقلة جند إسرائيليتين في غزة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليها تمكنوا من تدمير آلية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة.

وأوضحت السرايا في بيان أن الآلية دُمرت عبر تفجير عبوة من نوع “ثاقب” مزروعة سلفا في منطقة أبو هداف شمال شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكانت سرايا القدس قد نشرت على حسابها في تلغرام صورة لأحد مقاتليها، يحمل سلاحا مضادا للدروع، مع دبابة إسرائيلية محترقة. وكُتب تحت الصورة “عرباتكم أضحت خرابا”، في إشارة إلى العملية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أشهر، باسم “عربات غدعون”، التي لم تستطع تحقيق أهدافها المعلنة، المتمثلة في هزيمة فصائل المقاومة واستعادة الأسرى الإسرائيليين.

في السياق، أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن مقاتليها، بالاشتراك مع مقاتلي سرايا القدس، دمروا ناقلة جند إسرائيلية، بتفجير عبوة مضادة للدروع في شارع المنطاد شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، بتاريخ العاشر من الشهر الماضي.

وأكدت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى أن العملية أسفرت عن إيقاع أفراد الناقلة الإسرائيلية بين قتيل وجريح، مشيرة إلى أن ذلك “في إطار ردنا المستمر على جرائم الاحتلال بحق شعبنا”.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتستهدف جنوده وآلياته منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.