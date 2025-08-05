أبرز ما ورد في خطاب القيادي بحركة حماس أسامة حمدان (فيديو)

حمل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان، مساء الاثنين، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة جميع أسراها في غزة بسبب تعنتها وتهربها من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن الأسرى يعيشون ما يعيشه أهالي غزة.

وفي كلمة مسجلة متلفزة، قال حمدان “حكومة نتنياهو تتحمّل المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى لدى المقاومة، بسبب تعنتها وغطرستها وتهرّبها من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وتصعيد حرب الإبادة والتجويع ضد شعبنا”.

وأضاف “في الوقت نفسه، يتحمّل نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، مسؤولية الحالة التي وصل إليها الأسير الجندي الصهيوني إيفاتار ديفيد، بسبب تصعيد الحصار والتجويع ومنع وصول الغذاء والماء والدواء إلى قطاع غزَة.

هذه أبرز النقاط التي جاءت في خطاب حمدان: