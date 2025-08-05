أنصار الله: ضربة نوعية لمطار بن غوريون وملايين الإسرائيليين يهرعون إلى الملاجئ (فيديو)

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية في بيان مصوّر صباح اليوم الثلاثاء أنها استهدفت مطار بن غوريون قرب تل أبيب، وأكدت أن العملية “حققت هدفها بنجاح”.

وقال الناطق العسكري باسم أنصار الله، يحيى سريع “نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد (بن غوريون) في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2″.

🔴 بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن عملية عسكرية نوعية استهداف مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2" 11-02-1447هـ 05-08-2025م#ثابتون_مع_غزة #يمن_الواثقين_بالله pic.twitter.com/XOUMqCOm9m — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) August 5, 2025

تفعيل صفّارات الإنذار

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت مبكر من صباح اليوم، أنه اعترض صاروخا أطلقته جماعة أنصار الله باتجاه وسط إسرائيل.

وقال قبل ذلك، في بيان، إن الدفاع الجوي يعمل على اعتراض صاروخ تم إطلاقه من اليمن، مشيرًا إلى تفعيل صفّارات الإنذار في مناطق عدة من البلاد عملا بالإجراءات الاحترازية المتّبعة.

“انتصارا لمظلومية فلسطين“

وأضاف الناطق العسكري باسم أنصار الله، في بيانه صباح اليوم أن العملية جاءت “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردًّا على جرائم الإبادة والتجويع في غزة وردًّا على اقتحام قطعان الصهاينة للمسجد الأقصى“.

وأكد المتحدث، أن العملية حققت هدفها بنجاح وتسببت “في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار”.

“مستمرون حتى وقف العدوان”

كما أكد المتحدث، أنهم سيواصلون إسناد ونصرة غزة وقال “مستمرون في عملياتنا حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تطلق أنصار الله، باستمرار صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل.

كما تشنّ جماعة أنصار الله في اليمن، هجمات في البحر الأحمر على سفن تجارية تتّهمها بالارتباط بإسرائيل، وتقول إنّ هجماتها تأتي إسنادًا للفلسطينيين في غزة.