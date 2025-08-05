المقاومة تضرب بقوة.. تفجير آلية إسرائيلية وقصف مباشر لجنود الاحتلال شرق الشجاعية (شاهد)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، مشاهد تدمير آلية عسكرية إسرائيلية، واستهداف جنود من الاحتلال بقذائف الهاون شرق حي الشجاعية بمدينة غزة ضمن معركة “طوفان الأقصى“.

وقالت سرايا القدس في بيان عبر قناتها على تليغرام “مشاهد من تدمير مجاهدي سرايا القدس وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى (الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) لآلية عسكرية صهيونية، واستهداف جنود العدو بقذائف الهاون بالاشتراك مع كتائب الأنصار (الجناح العسكري لحركة الأحرار الفلسطينية) شرق حي الشجاعية بمدينة غزة”، شمالي القطاع.

ويظهر في المقطع المصور رصد مقاومين لتوغل آليات الاحتلال الإسرائيلي اتجاه منطقة زراعة العبوة الناسفة.

وفيما بعد تظهر في المقطع المصور مشاهد لانفجار العبوة في إحدى الآليات المتوغلة.

ويظهر في المقطع أيضا قصف مقاتلي سرايا القدس جنود الاحتلال في محيط تلة المنطار شرق مدينة غزة بقذائف الهاون بالاشتراك مع كتائب الأنصار.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، التصدي للعدوان الإسرائيلي، والرد على مجازر الاحتلال في قطاع غزة، ضمن معركة “طوفان الأقصى” المستمرة لليوم الـ668 على التوالي.