بعد قرار موسكو رفع الحظر على نشر الصواريخ متوسطة المدى.. ميدفيديف يحذر: ترقبوا خطوات أخرى

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إن قرار موسكو رفع الحظر على نشر الصواريخ القصيرة ومتوسطة المدى، جاء نتيجة لسياسة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، التي وصفها بالمعادية.

وكتب ميدفيديف باللغة الإنجليزية على موقع إكس “بيان وزارة الخارجية الروسية بشأن سحب الوقف الاختياري لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى جاء نتيجة لسياسة دول حلف شمال الأطلسي المعادية لروسيا“.

وأضاف ميدفيديف “هذا واقع جديد سيتعين على جميع خصومنا أن يضعوه في الاعتبار. توقعوا المزيد من الخطوات”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد قالت إن مبادرتها لمنع سباق التسلح في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لم تقابل بالمثل من الولايات المتحدة وحلفائها.

