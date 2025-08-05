تفجير ناقلة جند وتدمير آلية إسرائيلية.. أبرز عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال يوم الثلاثاء (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، و”سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الثلاثاء، عن عمليات عسكرية ضد قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وشملت العمليات استهداف تجمعات جنود جيش الاحتلال وآلياته، وإيقاع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح بعد تفجير ناقلة جند، وفق منشورات منفصلة متتالية، نشرتها فصائل المقاومة الفلسطينية، الثلاثاء، عبر منصاتها الرسمية على منصة “تلغرام”.

كتائب القسام

وأفادت كتائب القسام بأنها تمكنت من قتل وإصابة عدد من العسكريين الإسرائيليين، إثر استهداف ناقلة جند شمال شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي منشور لها، قالت القسام إن مقاتليها “فجّروا عبوة برميلية شديدة الانفجار بناقلة جند صهيونية في منطقة الزنة شمال شرق خان يونس، وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح”.

وأضافت “رصد مجاهدونا هبوط طائرة مروحية إسرائيلية في المكان للإجلاء”.

وفي منشور منفصل، أعلنت القسام أنها تمكنت بالتعاون مع مجاهدي سرايا القدس، وألوية الناصر صلاح الدين، من استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته قرب صالة المهند في منطقة السطر الغربي شمال مدينة خان يونس.

وأوضحت أن القصف تم باستخدام “قذائف هاون من العيار الثقيل”، من دون الإشارة إلى حجم الخسائر في صفوف قوات الاحتلال.

وفي عمليات متزامنة أصدرت بها بيانات منفصلة، أعلنت القسام أنها “قصفت موقع قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مدرسة دار الأرقم شرق حي التفاح بمدينة غزة بعدد من قذائف الهاون”.

كما استهدفت وفق بيان آخر “موقع قيادة وسيطرة للعدو الإسرائيلي في محور موراغ جنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل”.

ولم يصدر تعقيب من جيش الاحتلال بشأن بيانات القسام، بينما تفرض إسرائيل عادة رقابة مشددة على نشر خسائرها في غزة، وتتكتم على الحصيلة الحقيقية لقتلاها وجرحاها.

سرايا القدس

وصباح الثلاثاء، نشرت سرايا القدس “مشاهد تدمير آلية عسكرية إسرائيلية، واستهداف جنود من الاحتلال بقذائف الهاون شرق حي الشجاعية بمدينة غزة ضمن معركة طوفان الأقصى“.

وقالت سرايا القدس في بيان “مشاهد من تدمير مجاهدي سرايا القدس وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى (الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) لآلية عسكرية صهيونية، واستهداف جنود العدو بقذائف الهاون بالاشتراك مع كتائب الأنصار (الجناح العسكري لحركة الأحرار الفلسطينية) شرق حي الشجاعية بمدينة غزة” شمالي القطاع.

ويظهر في المقطع المصور رصد مقاومين لتوغل آليات الاحتلال الإسرائيلي اتجاه منطقة زراعة العبوة الناسفة.

وفيما بعد تظهر في المقطع المصور مشاهد لانفجار العبوة في إحدى الآليات المتوغلة.

كما تُظهر المشاهد قصف مقاتلي سرايا القدس جنود الاحتلال في محيط تلة المنطار شرق مدينة غزة بقذائف الهاون بالاشتراك مع كتائب الأنصار.