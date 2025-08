فرار النواب الديمقراطيين وأوامر اعتقال وصراع على خريطة النفوذ .. ماذا يحدث في تكساس؟

اندلع صراع سياسي حاد في ولاية تكساس بعد أن طرح الجمهوريون بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية تهدف إلى تقوية نفوذ الحزب الجمهوري في الكونغرس عبر إلغاء أو تقليص خمس مقاعد يشغلها حاليا نواب ديمقراطيون.

هذه الخطة جاءت في منتصف العقد (٥ سنوات) وهي خطوة غير معتادة عادة، إذ تُرسم الخرائط الانتخابية مرة واحدة كل عشر سنوات بعد نتائج التعداد السكاني.

وكان من المقرر أن يتم أمس الاثنين التصويت على مشروع قانون لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في الولاية ويهدف إلى تعديل حدود الدوائر الحالية بشكل يؤدي إلى إلغاء أو إضعاف خمس دوائر يسيطر عليها الديمقراطيون.

فرار المشرعين الديمقراطيين:

لمواجهة هذه الخطوة، لجأ أكثر من 50 نائبًا ديمقراطيًا في مجلس نواب تكساس إلى خطوة نادرة ودراماتيكية: غادروا الولاية إلى ولايات يقودها ديمقراطيون مثل إلينوي، ونيويورك، وماساتشوستس، بهدف كسر النصاب القانوني ومنع التصويت على الخريطة الجديدة.

فبحسب دستور ولاية تكساس، يتطلب انعقاد المجلس المكون من ١٥٠ عضوا وجود ثلثي أعضائه. ومع وجود 62 نائبًا ديمقراطيًا، يكفي أن يتغيب 51 منهم لإيقاف عمل المجلس مؤقتًا.

كان من الممكن أن يصوت النواب الديمقراطيون بالرفض ضد مشروع القانون لكن ذلك لم يكن ليمنع تمريره لذلك لجأوا إلى تعطيل الجلسة بالخروج من الولاية إلى ولايات ديمقراطية حتى يكونوا بعيدين عن يد السلطات الجمهورية في تكساس أو أي ولاية جمهورية أخرى.

أوامر اعتقال مدنية وتهديدات قانونية

في رد فعل سريع، أعلن حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت أنه أصدر أوامر إلى وزارة السلامة العامة في الولاية وشرطة تكساس بتحديد مكان النواب الغائبين واعتقالهم وإعادتهم إلى قاعة المجلس والتحقيق معهم بشأن شبهات الرشوة في حال تلقوا تبرعات مالية لتغطية غراماتهم (500 دولار عن كل يوم غياب) كما لوّح بإمكانية عزل النواب الذين غادروا الولاية، استنادًا إلى رأي استشاري قديم من المدعي العام كين باكستون، زاعمًا أنهم “تخلوا عن مناصبهم”

