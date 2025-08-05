حسام بدران يتحدث للجزيرة مباشر عن المفاوضات وسلاح المقاومة وتهديدات إسرائيل (فيديو)

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حسام بدران أن تهديدات إسرائيل باغتيال قادة الحركة داخل غزة وخارجها “مكررة وليس لها قيمة، ولا تؤثر على قراراتنا”.

وأضاف بدران في مقابلة مع الجزيرة مباشر، مساء الاثنين “نحن نتعامل مع دولة لا تحترم القانون، ويقودها عصابة من المجرمين”.

وأوضح أن هدف حماس هو “وقف الحرب والعدوان الهمجي على شعبنا”.

وكان وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي قد دعا، قبل أيام، إلى اغتيال قادة حركة حماس خارج غزة.

وبشأن المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قال بدران إن الاحتلال انسحب من جولة المفاوضات الأخيرة بعد الوصول إلى تفاهمات متوافق عليها من قِبل الوسطاء.

وكشف بدران عن عدم وجود وفود للتفاوض في الوقت الحالي، لكنه أشار إلى استمرار الاتصالات مع الوسطاء، مضيفا “الكرة في ملعب الاحتلال والطرف الأمريكي”.

حسام بدران عضو المكتب السياسي لحـ ـمـ ـاس للجزيرة مباشر: المشكلة ليست في سلاح المـقـ ـاومـ ـة بل في استمرار الاحـتـلال والمنطقة لن تنعم بالاستقرار ما لم يحصل الفلسطينيون على دولتهم#الجزيرة_مباشر #غزة #المسائية pic.twitter.com/gw9QQHIT5Q — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 4, 2025

وسخر بدران من المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، قائلا إنه والاحتلال “يفاوضان بعضهما البعض”. وأضاف “لا توجد مقترحات جديدة، وما توصلنا إليه مؤخرا كان منطقيا”.

وقال حسام بدران إن سلاح المقاومة “ملك للفصائل الفلسطينية والشعب ككل وليس حماس فقط، والحديث عنه شأن فلسطيني”.

وعن المطالبات بنزع سلاح المقاومة، قال بدران “امنحونا دولة فلسطينية كاملة السيادة، وسلاح المقاومة سيكون جزءا من سلاح الدولة وجيشها”.

وربط بدران بين إلقاء المقاومة لسلاحها وزوال الاحتلال وقيام دولة فلسطينية، وليس مجرد الاعتراف بها، واصفا الحديث عن سلاح المقاومة بأنه “قصة يراد بها خداع العالم وتضليله، بدليل ما يحدث في الضفة وجرائم المستوطنين”.

ونوَّه بدران بأن المشكلة ليست في سلاح المقاومة، بل في استمرار الاحتلال. وحذر من أن “المنطقة لن تنعم بالاستقرار ما لم يحصل الفلسطينيون على دولتهم”.

وكان ويتكوف قد زعم أن حماس وافقت على نزع سلاحها، لكن الحركة نفت ذلك.

ووصف بدران مسار التفاوض بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بأنه “فاشل”. كما وصف الاعتراف بالاحتلال بأنه “جريمة”، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحركة حريصة على إعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أسس ديمقراطية وضمن توافق وطني غير مشروط.

وأعرب بدران عن ترحيب حركة حماس بأي جهد عربي أو إقليمي للوصول إلى توافق فلسطيني يحترم إرادة الشعب وخياراته. وأكد أن ما يهم حاليا هو وقف الحرب وحماية الدم الفلسطيني.