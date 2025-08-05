رد على الحكومة بشأن مصير سلاح حزب الله.. هذا أبرز ما جاء في خطاب نعيم قاسم (فيديو)

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم إن حزبه لن يوافق على أي جدول زمني لتسليم سلاحه مع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، في وقت يناقش مجلس الوزراء مسألة حصرية السلاح بيد الدولة تحت ضغط أمريكي.

وفي كلمة متلفزة ألقاها، اليوم الثلاثاء، عبر شاشة خلال حفل تأبين نظمه الحزب للواء محمد سعيد إيزيدي القائد البارز في “فيلق القدس” الذي قُتل خلال قصف إسرائيلي استهدف شقته في مدينة قم الإيرانية، قال قاسم “أي جدول زمني يُعرض لينفَّذ تحت سقف العدوان الاسرائيلي لا يمكن أن نوافق عليه”، مطالبا الدولة بأن “تضع خططا لمواجهة الضغط والتهديد وتأمين الحماية” لا أن “تجرّد مقاومتها من قدرتها وقوتها”.

وشدَّد قاسم على أن “الحزب لن يوافق على أي اتفاق جديد” مشيرا إلى إنه “إذا طبقت إسرائيل الاتفاق أولا فبعدها يمكننا التحدث عن أي شيء”.

وهذه أبرز النقاط التي جاءت في خطاب نعيم قاسم: